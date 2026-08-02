Vedno se bom pripravljen vrniti in prenesti izkušnje na mlajše generacije

Le redki nogometaši se upokojijo na vrhuncu moči. Ena od izjem je Toni Kroos: od madridskega Reala se je leta 2024 poslovil kot še vedno nepogrešljiv dirigent igre in z zmago v ligi prvakov. V finalu na Wembleyju je podal za prvi gol proti Borussii Dortmund, nato pa dvignil še svojo šesto evropsko lovoriko. »Ni boljšega načina za slovo,« je dejal po tekmi, ki jo je sodil Slavko Vinčić. Slovenski sodnik je letos sprejel podobno odločitev kot nemški zvezdnik. Kariero je končal po najprestižnejši nalogi, ki jo lahko dobi delivec pravice – finalu svetovnega prvenstva. Poslovil se je pri 46 letih, potem ko ga je IFFHS (Mednarodna zveza za nogometno zgodovino in statistiko) izbrala za najboljšega sodnika turnirja. »Zadal sem si cilj, da še enkrat sodim na svetovnem prvenstvu, in ko mi je to ...