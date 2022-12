Vedno sem mislil, da bom strog oče, na koncu pa sem prijazen dedek

V nadaljevanju preberite:

Na silvestrovo bo v Cankarjevem domu nastopil s solo projektom, Dan D so trenutno v hibernaciji, a ko bodo imeli kaj povedati, bo to zares, pravi njihov frontman Tomislav Jovanović - Tokac. Pravijo, da je poet med pevci, sam pa odgovarja, da je bila glasba vedno njegovo okno, ravnovesje in hkrati način, da se je pred tremi desetletji, ko ga je vojna iz Karlovca pripeljala v Novo mesto in se je počutil kot vlak, ki se je iztiril, znova našel. V avli božično okrašenega hotela sredi Ljubljane sva govorila o zdravstvenih težavah, ki jih razume kot novo priložnost, o radodarnosti slovenskih občin, življenju v frizerskem salonu, občutku pripadanja, pa tudi, zakaj je to, da ti nekdo pomeni več, kot si pomeniš sam, dobrodošlo za vsakega človeka, ne pa vedno za panogo, s katero se ukvarja.