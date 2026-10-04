Velesile vodijo ljudje, ki ne razlikujejo med Armenijo in Albanijo

Štirideset let po izidu kultnega albuma Das Ist Walter sarajevska skupina Zabranjeno pušenje še vedno išče nove načine, kako povedati staro zgodbo. Staro, a ne zastarelo. Njihova zgodba govori o pojmih, kot so bratstvo, enakost, sodelovanje. Njihova zgodba je dokaz, da lahko Srbi, Hrvati in Bošnjaki sodelujejo drug z drugim, pravi gonilna sila benda Sejo Sexon. To sporočilo danes verjetno potrebujemo še bolj kot sredi osemdesetih, ko je skupina mladcev iz sarajevskega novega primitivizma naredila enega najbolj prepoznavnih kulturnih pojavov nekdanje skupne države. Pred akustičnim koncertom, ki ga bodo konec oktobra odigrali v Mariboru, se je Sexon razgovoril o treh stopnjah primitivizma, zdravilnih učinkih humorja, pa o vojni, mitih in razlogih, zaradi katerih morajo nekatere pesmi ...