Velika noč drugače: Od razbijanja lončevine do eksplozij

Letos bo največji krščanski praznik končno spet takšen, kot smo ga bili vajeni pred izbruhom covida, sproščen in tudi uradno brez mask. Začenja se tridnevno praznovanje, med katerim se verniki spominjajo Jezusove smrti in vstajenja od mrtvih. Na veliko soboto bodo duhovniki blagoslavljali velikonočni ogenj, vodo in velikonočne jedi, potico, šunko, hren in jajca, ki imajo vsaka svojo simboliko. Vrhunec velike noči se bo začel v soboto zvečer, ko bodo slovesne vigilije oz. bedenja. Letos bodo obredi tudi v Vatikanu potekali pred številnimi verniki, vodil jih bo papež Frančišek. To so običaji, ki jih večinoma dobro poznamo. V mnogih državah pa so se skozi desetletja in stoletja razvile še druge, precej unikatne tradicije.