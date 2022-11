Velika, umazana in vesela stavba, ki je ni več

V nadaljevanju preberite:

V megalomanski stavbi nasproti Beograjskega sejma je nekoč domovala največja tiskarna na Balkanu, pred poldrugim desetletjem pa so v njej prostor za razvijanje in piljenje novih idej našli številni umetniki. Zakaj je bil BIGZ srž rock'n'roll scene srbske prestolnice in zakaj so ga morali njegovi dolgoletni uporabniki zapustiti, smo se v Beogradu pogovarjali z umetnico Tamaro Milošević in alternativno rock zasedbo Repetitor.