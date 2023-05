Velikan nizke rasti

V nadaljevanju preberite:

Michael J. Fox je požel svetovno slavo pred skoraj štirimi desetletji v filmski trilogiji Nazaj v prihodnost. Kljub težki diagnozi parkinsonove bolezni, ki so mu jo postavili pred več kot tridesetimi leti, ter posledičnim vse večjim izgubljanjem nadzora nad lastnim telesom, ohranja neverjeten smisel za humor. Zdravniki so mu napovedali, da bo že okoli milenija nepremičen, a so se zelo motili. Kot igralec se je upokojil šele predlani. Multimilijonar, mož in oče štirih otrok bo 9. junija praznoval 62 let. Priznava, da postaja sobivanje z boleznijo vsak dan težje. Del svoje junaško prehojene poti razkriva v novem dokumentarcu.