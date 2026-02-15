Velikana na zatožni klopi

Dvajsetletna uporabnica spleta, znana kot Kaley G. M., toži Meto in Alphabet zaradi resne škode, ki sta jo povzročila njenemu duševnemu zdravju, potem ko je pri komaj šestih letih začela uporabljati youtube, pri devetih pa instagram, čeprav je spodnja meja za uporabo aplikacije 13 let. Instagram je sicer pred kratkim začel uvajati tehnologijo preverjanja starosti uporabnikov s pomočjo umetne inteligence, ki naj bi prepoznala mlajše uporabnike, ki se prijavijo z drugim datumom rojstva, a ni jasno, kako ta tehnologija deluje.