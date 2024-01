Velike zveri umirajo v soju projektorjev

V nadaljevanju preberite:

Bil je najbrž največji zvezdnik francoskega filma, velika zvezda evropskega velikega platna, v Hollywoodu pa mu kljub kar nekaj poskusom ni nikoli zares uspelo. Danes je Alain Delon, ki je predvsem v 50., 60. in 70. letih lomil ženska srca in so ga opisovali kot najlepšega moškega v filmskem svetu, star 88 let, bolan in samotarski. V francoskem časopisu Le Monde so objavili velik članek o tem, kako se od začetka letošnjega leta, namesto da bi se pripravljali na menda neizbežen skorajšnji odhod filmske legende, njegova hči in dva sinova v medijih obdelujejo z nizom žalitev, obtožb in tajnih posnetkov, v povezavi z Delonom pa potekajo tudi pravni postopki.