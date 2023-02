Veliki boj za oblast v Bruslju je pred vrati

V nadaljevanju preberite:

Za bruseljsko politiko že dolgo velja, da deluje v izrednih razmerah. Velike krize sledijo druga drugi in se prepletajo. Ruska vojaška agresija, energetska kriza, migracije, vzpon Kitajske, bitka za konkurenčnost industrije ... Bruselj je vozlišče politik držav EU in skupnih institucij, v katerih igralci dan in noč kujejo kompromise.

V takšnih okoliščinah so se akterji že začeli pripravljati na naslednjo veliko bitko, bitko za oblast v Bruslju. Čeprav je do evropskih volitev še več kot eno leto, so priprave v političnih skupinah že v polnem teku.

Najmočnejši položaj, vodenje Evropske komisije v bruseljski palači Berlaymont zaseda asketska Nemka, krščanska demokrata Ursula von der Leyen. Da bo lahko na njem ostala še en petletni mandat, ni več samoumevno.