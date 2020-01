FOTO:Veliki letni horoskop 2020

OVEN (21. 3.–20. 4.)

Steve McQueen, 24. 3. 1930

BIK (21. 4.–20. 5.)

Audrey Hepburn, 4. 5. 1929

DVOJČKA (21. 5.–20. 6.)

Marilyn Monroe, 1. 6. 1926

RAK (21. 6.–22. 7.)

James Cagney, 17. 7. 1899

LEV (23. 7.–22. 8.)

Robert Redford, 18. 8. 1936

DEVICA (23. 8.–22. 9.)

Sophia Loren, 20. 9. 1934

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)

Rita Hayworth, 17. 10. 1918

ŠKORPIJON (24. 10.–22. 11.)

Grace Kelly, 12. 11. 1929

STRELEC (23. 11.–21. 12.)

Christopher Plummer, 13. 12. 1929

KOZOROG (22. 12.–19. 1.)

Cary Grant, 18. 1. 1904

VODNAR (20. 1.–18. 2.)

Paul Newman, 26. 1. 1925

RIBI (19. 2.–20. 3.)

Elizabeth Taylor, 27. 2. 1932

Prestopiti bo treba nevidni prag med tu, kjer smo, in tam, kjer želimo biti. Vmes nas na področjih, ki zahtevajo spremembe, čaka kaos. Kozorogov vladar Saturn nas bo gnal k osredotočanju na dosežke in pehanju za uspehom.Mars začenja leto v dinamičnem in energičnem ovnu in že januarja boste lahko prečrtali vrsto opravil s svojih seznamov.Marca, julija in novembra bo komunikacijske šume povzročal retrogradni Merkur, soočiti pa se bo treba tudi z nerešenimi stvarmi iz preteklosti.Pluton, ki se tudi letos zadržuje v znamenju marljivega kozoroga, bo retrograden med koncem aprila in začetkom oktobra. Nekatere stvari bo treba postaviti in osmisliti na novo, vseskozi pa nas bo spremljalo zavedanje, da je vse mogoče, če si le dovolj želimo in smo se za stvari pripravljeni kar najbolj potruditi.Ognjena znamenja (oven, lev in strelec) čaka razburljivo leto, ki bo mešanica zabave in pustolovščin. Potujte in spoznavajte nove kulture! 2020 bo v znamenju ljubezni: želeli boste tisto pravo in ne boste več sprejemali kompromisov.Zemeljska znamenja (bik, devica in kozorog) se bodo s Saturnom v znamenju prizemljenega kozoroga počutila odlično, le njegovo retrogradno gibanje bo med koncem aprila in sredino septembra malo upočasnilo njihov napredek.Zračna znamenja (dvojčka, tehtnica in vodnar) bodo zaradi Uranovega prehoda iz energičnega ovna v mnogo počasnejšega bika v začetku marca izkusila počasnejši napredek, junija pa Venera v dvojčkih prinaša odlične zaslužke.Vodna znamenja (rak, škorpijon in ribi) letos gostijo retrogradni Merkur. Ko se vam bo zdelo, da se zaletavate v zid, uporabite intuicijo. Retrogradni Neptun v znamenju rib med koncem junija in poznim novembrom lahko poskrbi za grobo prebujenje, če ste živeli v iluzijah.Po kitajskem horoskopu vstopamo 25. januarja v leto kovinske podgane. Ljudje bodo odločni pri sledenju svojim ciljem. To je odličen čas za nakup nepremičnine, poslovne začetke in vlaganje denarja.LJUBEZEN: Vaš vladar Mars začenja leto v znamenju strelca. Privlačila vas bodo nova znanja in oddaljena obzorja, na potovanju pa se boste mnogi zaljubili. Razdalja v današnjem povezanem svetu ni več nepremostljiva ovira: kjer je volja, je tudi pot. Najdrznejši boste zaradi ljubezni razmišljali tudi o selitvi v tujino. Ovni v resnih zvezah boste spomladi v sebi začutili globok nemir in morda vas bodo zamikali sosedovi pašniki. Če se le da, se izognite avanturam na delovnem mestu, saj si boste tako prihranili marsikatero nevšečnost. Samskim poletje prinaša vroče avanture, ki se ne bodo razvile v kaj več, pozna jesen pa vam bo na pot poslala človeka, s katerim lahko traja. Naj vas ne preslepi prvi vtis, dajte obema priložnost, da se pobliže spoznate.DELO: Do aprila boste izredno ambiciozni in za dosego ciljev boste pripravljeni hoditi čez trupla. Vaša taktika bo sicer izredno učinkovita, toda tako si boste ustvarili sovražnike, ki se lahko v drugi polovici leta povežejo in zarotijo proti vam. Konec maja in začetek junija je pravi čas za pogajanja o napredovanju in povišici, če z izplenom ne boste zadovoljni, pa se boste začeli ozirati naokrog in se še pred jesenjo veselili novega službenega izziva.ZDRAVJE: Marca vam bo telo po­slalo resne opozorilne znake, da ne živite v ravnovesju. Ne preslišite jih, drugače se lahko stvari grdo zapletejo. Odločite se za redno rekrea­cijo vsaj dvakrat na teden. Prijali vam bodo ekipni športi, saj boste lahko izživeli svojo tekmovalnost. Poleti si boste dobro napolnili baterije, toda naporna jesen vam jih bo bliskovito izpraznila. Razmislite o jogi ali meditaciji.LJUBEZEN: Po umirjenem začetku leta lahko v resnih razmerjih zaškripa v začetku pomladi. Siti boste nenehnega prilagajanja in sprejemanja kompromisov: vredni ste več in to boste tudi zahtevali. Če izbranec ne bo privolil v nova pravila igre, se lahko dokončno raz­ideta. Samski boste na svoj račun prišli v juliju in avgustu, ko lahko nekaj, kar se je začelo kot neobvez­na avantura, preraste v resno razmerje, v katerem boste brezmejno uživali. Jeseni čaka vesela novica bikice, ki hrepenite po povečanju družine. Zima v dvoje bo umirjena in harmonična. S partnerjem bosta našla skupni jezik in se znala dogovoriti o vseh pomembnih rečeh.DELO: Novo leto boste začeli ambiciozno. Ne bo vam žal vseh nadur, ki jih boste preživeli na delovnem mestu, saj boste imeli pred očmi cilje, ki jih želite doseči. Spomladi bodo mnogi biki razmišljali o menjavi službe ali celo čisto novi karierni poti. Zvezde so vam na­klonjene, zato le pogumno! Poletje prinaša napredovanje in izboljšanje materialnega položaja. Ne pozabite na varčevanje. Jeseni stavite na timsko delo in ne uveljavljajte svoje volje za vsako ceno. V službi so mogoči konflikti. Rešujte jih s sodelavci in ne vpletajte nadrejenih, ker ni nujno, da se bodo postavili na vašo stran.ZDRAVJE: Kronične težave, ki vas pestijo že dlje časa, se lahko poslabšajo februarja in vas prisilijo v temeljito spremembo življenjskega sloga. Odreči se boste morali ljubi razvadi, kar boste najprej čutili kot velikansko krivico, ko boste opazili spremembe na bolje, pa boste ponotranjili bolj zdrav živ­ljenjski slog in k spremembam poskušali pritegniti še bližnje. Novo leto boste dočakali v dobri formi.LJUBEZEN: Sredi zime se boste nekateri dvojčki brezglavo zaljubili. Gluhi in slepi boste za opozorila okolice, zato boste začetek pomladi lahko pričakali objokani in odločeni, da ste z ljubeznijo opravili za vse večne čase. Ker se zarečenega kruha največ poje, samske čaka usodno srečanje marca, pomlad pa je pravi čas za večne zaobljube dvojčkov, ki že dalj časa razmišljate o tem koraku. Poleti boste nostalgični in nekateri si boste omislili ljubimca. Za iskanje pravega bo ugoden tudi konec leta, ko vas bo privlačil na videz zadržan, a strasten človek.DELO: Uspešni boste, toda priznanje vam ne bo samo od sebe padlo v naročje, ampak bo treba zanj trdo garati. Aprila pričakujte povišico, junija pa dediščino. Julij prinaša odlične priložnosti za zaslužek, morda tudi v tujini. Jeseni bodo nenačrtovani izdatki povzročili sušo v denarnici. Prisil­jeni boste pošteno načeti prihranke, če jih nimate, pa se raje kot na banko zatecite k sorodniku, ki vam bo pripravljen pomagati. Konec novembra in v začetku decembra brzdajte jezik pred nadrejenim, ki bi lahko vašo odkritosrčnost razumel povsem napačno, kar vas lahko drago stane.ZDRAVJE: V prvih dveh mesecih novega leta krotite temperament. Zdravstvene težave, ki vas pestijo že dlje časa, bodo izzvenele junija. Poskrbite za preventivo, da se ne ponovijo. April in maj bosta ugodna za shujševalne diete in začetek ukvarjanja z rekreacijo. Jeseni bodite previdni v prometu in pri športu. Izogibajte se adrenalinskih aktivnosti, ker boste nagnjeni k poškodbam. November je najboljši mesec za opustitev grdih razvad.LJUBEZEN: Samski boste v prvi polovici leta frfotavi, uživali boste v zmenkih in avanturah in ne boste čutili posebne želje, da bi se ustalili. Vezani boste imeli zaradi obilice dela bolj malo časa za partnerja, ki se bo zato počutil zapostavljenega. Retrogradni Merkur, ki ga boste poleti gostili v svojem znamenju, bo v vaše življenje pripeljal osebo, ki vam je v preteklosti veliko pomenila in bo vaš svet zamajala do temeljev. Samski raki boste srce odprli stari ljubezni, vezani pa se boste znašli na razpotju, saj vas bo nezadržno vleklo nazaj, stran od rutine, ki ste je že malo siti. Dobro razmislite, preden se odločite. Veliko lahko izgubite, morda pa lahko še več pridobite. Pozna jesen in začetek zime bosta čas resnih zaobljub: zarok, načrtovanja naraščaja in selitev v skupen dom.DELO: Že v prvem mesecu leta boste v službi odvrgli lažno skromnost in stopili v ospredje. V delo boste vlagali ogromno truda in vaše predanosti nadrejeni ne bodo spregledali. Februarja se boste pogajali o povišici, že dober mesec pozneje pa vas bo presenetila mamljiva ponudba konkurenčnega podjetja. Preden jo sprejmete, razmislite, kaj bodo nove obveznosti zahtevale od vas in ali boste imeli poslej še čas za življenje in ne zgolj delo. Konec novembra boste za uspešno izpeljan projekt deležni velike hvale, pred iztekom leta pa vam zvezde obljubljajo tudi daljše službeno potovanje v tujino, kjer boste navezali koristna poznanstva.ZDRAVJE: Sredi pomladi vam jo lahko zagode izčrpanost. Prevetriti bo treba urnik in si vzeti več časa zase, da vas ne doleti izgorelost. Konec leta vas bo zoprna viroza za dalj časa položila v posteljo.LJUBEZEN: Levi, ki ste se že v drugi polovici preteklega leta začeli z nekom zbliževati, boste poznanstvo poglabljali tudi v novem letu. Kljub številnim dvomom, ki vas bodo obhajali, še zlasti če ste že zakorakali v zrela leta, si boste sredi pomladi priznali, da se v družbi tega človeka odlično počutite. Zato boste zavrgli vse pomisleke, se nehali ozirati na mnenja opravljivih jezikov in v mesecu ljubezni boste že razmišljali v dvojini. Vezani levi se boste že na začetku leta znašli na razpotju. Po iskrenem pomenku s samim sabo boste morali priznati, da vas že lep čas vleče drugam, pravzaprav k točno določeni osebi. Očarala vas bo z nekonvencionalnim pogledom na svet, ob njej pa boste spet začutili, kako zabavno je lahko življenje. Do sredine junija boste zbrali pogum za spremembe in nekomu boste izlili svoje srce. Poletje bo zelo romantično, mnogi boste pohiteli tudi z uradnimi zaobljubami ali s selitvijo v skupen dom. V ljubezni boste v tem letu odkrili neslutene globine in popolno predanost. Tisti levi, ki ste še lani vsem zatrjevali, da si nikakor ne želite potomcev, se boste srečali z zarečenim kruhom.DELO: Leve, ki ste že dolgo na istem delovnem mestu, bo sredi pomladi zmedlo resno pomanjkanje motivacije. Ko boste ugotovili, da precej več pozornosti kot delovnim obveznostim namenjate privlačnemu sodelavcu ali sodelavki, se boste zavedeli, da je čas za naslednji korak. Nekateri boste zadosten motiv našli v premestitvi in povišici, drugi boste obrnili list in krenili proti novim izzivom.ZDRAVJE: V hladnejših mesecih bodo težave povzročala revmatična obolenja. Prehranjujte se bolj pestro.LJUBEZEN: Ste zelo analitični, organizirani in natančni, toda spomladi boste v življenje spustili spontanost, nagajivost in radost v podobi privlačnega neznanca. Ravno ko boste mislili, da se vam kaj takega v življenju ne more več primeriti, se boste brezglavo zaljubili. Poletje bo strastno in vroče, jeseni pa se boste na listke že zaljubljeno podpisovali z novim priimkom. V ljubezni pred vami vsekakor ni tipično leto, je pa leto, ko se boste ogromno naučili – tudi ali predvsem o sebi. Vezane device boste spretno krmarile med vsemi opravki in gospodinjstvo vodile z vojaško natančnostjo. Partnerjeva izjava, da v togem zakonskem režimu ni več srečen, vas lahko zato jeseni doleti kot strela z jasnega. Preden se spustita v medsebojno obtoževanje in iskanje krivca, razmislite, ali nima vsaj deloma prav. Romantičen oddih brez otrok bo deloval kot lepilo in vaju spomnil, kako rada se imata v resnici.DELO: Pri delu boste natančni in marljivi, toda do marca se vam bo zdelo, da s srcem niste pri stvari. Začeli se boste ozirati za boljšimi ponudbami in spomladi boste opra­vili nekaj razgovorov. Odločitev o zamenjavi službe boste sprejeli še pred poletjem. Jeseni se vam obetajo številna izobraževanja in potovanja v tujino, mnogi pa se boste odločili tudi za nadaljevanje šolanja.ZDRAVJE: Na začetku leta boste nagnjeni k melanholiji, ki bo v nekaterih primerih prerasla v depresijo. Sprostili vas bodo narava in bližina morja, prijetno urejen dom in družba najdražjih. Poleti ne boste dobro prenašali vročine, zato raje izberite oddih v hribih ali ob kakšnem gorskem jezeru. Jeseni se odločite za cepljenje proti gripi.LJUBEZEN: V resnih zvezah se bodo februarja spori vrteli predvsem okoli vzgoje potomstva in vsiljivih sorodnikov. Valentinovo bo prava priložnost za pobeg na lepše v dvoje, ki bo obudil strasti in vaju še bolj povezal. Jeseni bosta s partnerjem zagrizla v večji skupni projekt. Morda se bosta odločila za prenovo doma, morda selitev, vsekakor pa bosta dobila potrditev, da sta odličen tim in da so vajini okusi presenetljivo skladni. Samske tehtnice boste novoletno veseljačenje podaljšale vse tja do februar­ja. Uživali boste na družabnih dogodkih, spoznavali nove ljudi, se morda zapletli v kakšno avanturo, nikogar pa ne bo, ki bi obdržal vašo pozornost. To bo nekomu uspelo v maju, ko se boste zaljubili do ušes, toda že sredi poletja boste prijateljem v solzah opisovali, kako zelo ste se opekli. Ko boste odločeni, da se romantičnih igric ne greste več, vam bo v pozni jeseni, ko bodo drevesa odmetavala pisano listje, pot prekrižala sorodna duša. Sporazumela se bosta brez odvečnih besed in leto se bo izteklo na najlepši mogoč način.DELO: Do februarja se boste delovnih obvez­nosti bolj ali manj otepali, čeprav bo sonce z vstopom v znamenje vodnarja 20. januarja poskrbelo, da ne boste več mislili le na zabavo, temveč se bo v vas prebudila ambicioz­nost. Do poletja boste izpolnili pomemben karierni cilj. Konec jeseni boste dobili mikavno ponudbo, ki bo pomenila velike spremembe.ZDRAVJE: Veliko daste na lep videz, pogosto pa pozabite nahraniti notranjost. Postavite si kakšen intelektualni izziv, vpišite se na jezikovni tečaj ali se lotite novega športa. Prav bi vam prišlo več radoživosti.LJUBEZEN: Vezani škorpijoni boste zaradi privlačnega sodelavca, ki vam bo buril domišljijo, v skušnjavi vse do začetka pomladi, ko boste vendarle postavili na tehtnico vse, kar vam je v življenju pomembno. Skesani se boste potem iskreno posvetili življenjskemu sopotniku in spoznali, kakšen zaklad ste imeli ves čas poleg sebe. Pomembna lekcija se vam bo vtisnila v spomin. Poletni dopust pod borovci bo nadvse romantičen. Samski škorpijoni boste pogosto mislili na nekoga iz preteklosti in koprneli po novi priložnosti. Do sredine maja boste zbrali pogum in zavrteli telefon. Ali bosta šla skupaj na poletni dopust, je odvisno od tega, ali boste znali stare težave reševati na nov, manj destruktiven način. Jesen in zima bosta romantični s predstavnikom zemeljskega znamenja. Očarali ga boste s svojim črnim smislom za humor, mističnostjo in strastjo do stvari, ki vam veliko pomenijo.DELO: Partner vam utegne že kmalu po novem letu poočitati, da bi bil skrajni čas, da zahtevate povišico, in čisto prav ima. Medtem ko marljivo opravljate svoje obveznosti, niti ne opazite, da vas precej manj sposobni – a glasnejši – prehitevajo po desni. Sredi aprila boste odločno zahtevali, kar vam upravičeno pripada. Če vodstvo podjetja ne bo imelo posluha za vaše zahteve, boste odkorakali drugam in se ne boste ozirali nazaj. Jeseni boste uspešno izpeljali pomemben projekt, ki vam bo prinesel priznanje širokega kroga ljudi.ZDRAVJE: Naučite se počivati. Drugim ste vedno na razpolago, zato pridejo dnevi, ko si ne privoščite niti pet minut predaha. Sprostile vas bodo prijetne masaže in savne, kjer se boste znebili nakopičenih strupov.LJUBEZEN: V novo leto ste vstopili željni izzivov na vseh življenjskih področjih. V ljubezni boste presekali rutino, ki vas že dalj časa duši. Običajno za vas ne bo dovolj dobro, hrepeneli boste po novem in vznemirljivem. Februarja se boste za­pletli v strastno avanturo s podobno mislečim človekom, toda za kaj trajnega vama bo zmanjkalo odločnosti in trdnosti. Pred poletjem lahko nekoga zanimivega spoznate na izobraževanju. Očarali vas bodo živahnost debat, smisel za humor in dejstvo, da bo popolnoma drugačen od vas: prizemljen, resen in odgovoren. Resno boste razmišljali, da bi si s takim človekom lahko ustvarili svoj prostor pod soncem. Vezani strelci boste, naveličani monotonije, ki se je prikradla v vaše razmerje, zavihali rokave. Temperaturo v hladnih zimskih dneh boste dvigali s poredn­imi presenečenji in partner vas bo spoznal v precej divji luči. Ne skrbite, navdušen bo. Jeseni se boste odločali o večji investiciji, kar lahko prinese povišane tone, a še pred zimo bosta sklenila kompromis, ki bo ustrezal obema. Sorodnikom, ki se bodo poskušali vsiljevati s svojim mnenjem, jasno postavite meje.DELO: Do marca boste imeli težave z zbranostjo, raztreseni boste, in če si pomembnih stvari ne boste zapisovali, lahko spregledate še kaj bistvenega. Dobre novice vas v službi čakajo septembra, nato pa bo sledilo trdo delo, ki vam bo tlakovalo pot k neslutenemu kariernemu uspehu. Stisnite zobe in vztrajajte, četudi bo izjemno naporno.ZDRAVJE: Ob morebitnih osebnostnih krizah ne iščite utehe v alkoholu in prepovedanih substancah. Pogovorite se z nekom, ki mu zaupate. Pozimi se varujte zvinov in zdrsov.LJUBEZEN: Delo se bo vse tja do marca zajedalo v vse pore vašega življenja, tudi v razmerje. Partner se bo pogosto pritoževal, da vam je služba pomembnejša od ljubezenskega odnosa. Odkupite se mu s podaljšanim koncem tedna, ko boste imeli oči in ušesa le zanj. Spomladi boste malo lažje zadihali, zato boste tudi bolj sproščeni, nasmejani in nagajivi. Poletni družinski dopust vas bo spomnil, kaj je tisto, kar v življenju resnično šteje. Jeseni vam utegne manjše preglavice povzročati potomstvo. Samski kozorogi v hladnih dneh ne boste avanturistično razpoloženi, prvi pomladni žarki pa bodo prebudili lovca v vas. Znali boste biti duhoviti in neustavljivo privlačni, zato boste želi odkrito zanimanje več predstavnikov nasprotnega stola. Ravno ko boste razmišljali o sedenju na več stolih hkrati, bo v vaše življenje prikorakal nekdo, ki se mu prepro­sto ne boste mogli ali želeli upreti. Začetki zaradi vaše trme in njegove nepripravljenosti na kompromise ne bodo najlažji, toda privlačnost bo dovolj močna, da bosta prebrodila težave. Do jeseni boste v njegovi družbi že povsem sproščeni in nič nenavadnega ne bo, če boste še pred iztekom leta zamenjali naslov in morda tudi priimek na osebnih dokumentih.DELO: V začetku leta bo tempo izjemen, do konca pomladi pa se bo le še stopnjeval. Z dobro organiziranostjo in mnogimi dodatnimi urami dela si boste do konca marca prigarali želeno na­predovanje in povišico. Spomladi boste neizmerno uživali v delegiranju dela drugim.ZDRAVJE: Težave vam februarja utegnejo povzročati zobje in sklepi, poletje pa vam lahko zagreni alergija na sonce.LJUBEZEN: Pred vami je leto, ko boste spoznali svojo notranjo moč, odločitve, ki jih boste sprejeli, pa bodo na novo zarisale smer, ki jo bo ubralo vaše življenje. Vezani vodnarji, ki v razmerju niste zadovoljni, boste zelo dovzetni za čare nasprotnega spola. Tja do pomladi boste vse preradi nasedali sladkim besedam, kaj kmalu pa boste spoznali, da ni vse zlato, kar se sveti, in začeli bolj ceniti osebo, s katero si delite gospodinjstvo. Druga polovica leta bo v srčnih zadevah harmonična, morebitni jesenski spori pa bodo povezani z denarjem. Na mestu bo odkrit pogovor s partnerjem in drugimi družinskimi člani o družinskem proračunu, o vaših finančnih ciljih in željah. Samski vodnarji imate priložnost za slovo od svojega stanu v mesecu ljubezni in potem spet v začetku oktobra. Po zvezdnih namigih bo za vas usoden predstavnik ognjenega znamenja, ob katerem boste kot staro oblačilo zavrgli svojo pregovorno hladnost.DELO: V preteklem letu ste naredili velik karierni korak naprej, letos pa boste svoj položaj še utrdili. Posebno vodnarke čaka izjemno leto, ko boste s trudom in neusahljivo energijo končno zrušile stekleni strop, ki vam že predolgo visi nad glavo. Po lestvici boste napredovali junija in novembra. Poskrbite, da ne bo ostalo le pri titulah, in si izborite tudi konkretno povišico. Popolnoma upravičeni ste do nje, če se bo začelo zapletati, pa vam bo konkurenca z mikavno ponudbo hitro dala vedeti, koliko ste vredni.ZDRAVJE: V pomladnih mesecih se boste odločili za bolj zdrav življenjski slog in redno rekreacijo. Poletje boste dočakali v vrhunski formi in z dovolj energije za vse življenjske izzive.LJUBEZEN: Samski rojeni v ribah boste v hladnih mesecih hrepeneli po bližini, hkrati pa ne boste prav aktivni pri iskanju boljše polovice. Vskočili bodo prijatelji, ki vam bodo konec februarja predstavili zanimivega sogovornika. Ne bo šlo za ljubezen na prvi pogled, toda ob poglobljenih pogovorih boste morali priznati, da imata veliko skup­nega. Poletje bo minilo v vrtincu zabav, piknikov in morskih radosti, ko se bo listje obarvalo v pisane odtenke, pa boste srce odprli ljubezni. Vezane čaka na ljubezenskem pod­ročju lepo in umirjeno leto, ki ga lahko jeseni skalijo otroci, ki vam bodo z nepremišljenostjo povzročali sive lase. Sredi poletja boste kolebali, ali bi prihranke namenili za sanjsko potovanje ali prenovo, ki jo načrtujete že dlje časa. Družinski projekti, ki se jih boste lotili, bodo uspešni, a računajte na zamude pri rokih za dokončanje.DELO: V novo leto ste zakorakali zelo odločno in ambiciozno. Jasno boste izražali svoje želje in pričakovanja, in če ste na vodstvenem položaju, se bo za vašim hrbtom govorilo, da ste zelo zahtevni. Ne obremenjujte se s čenčami, za dobrim konjem se kadi. Konec avgusta in v začetku septembra se boste znašli na karier­nem razpotju. Ponudili vam bodo delo, ki vam bo pisano na kožo, če ga boste sprejeli, pa bo v očeh sveta morda videti, da ste sestopili nekaj klinov po karierni lestvici. Preden sprejmete odločitev, se posvetujte z najbližjimi, najbolj pa se zanesite na glas srca.ZDRAVJE: Sivi dnevi in dolge noči znajo nežne ribice zazibati v melanholijo. Uprite se ji, povzpnite se na bližnji hrib in se prepustite sončnim žarkom. Največ energije boste imeli spomladi in poleti.