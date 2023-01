Veliki letni horoskop 2023

2023 bo leto Marsa, planeta, ki nas spodbuja, da preizkušamo nove stvari, se postavimo zase, hkrati pa krepi egoizem in narcisizem.Leto 2022 je bilo leto Jupitra, planeta, ki podarja upanje na lepšo prihod­nost, hkrati pa spodbuja nezmernost, pretiravanje in samopomilovan­je.

Zdaj je čas, da prihodnost vzamemo v svoje roke, vendar ne pozabimo: silna energija Marsa je lahko konstruktivna ali destruktivna in le od nas je odvisno, kako jo bomo uporabili.



Kitajsko novo leto se bo letos začelo 22. januarja. Vstopamo v leto vod­nega zajca, ki je v kitajski astrologiji simbol dolgoživosti, miru in blaginje.

OVEN (21. 3.–20. 4.)

LJUBEZEN: Prva polovica leta bo ljubezensko precej umirjena in celo dolgočasna, sredi leta pa si bo marsikateri oven priznal, da se je znašel v razmerju, ki preprosto ne deluje več. Začetek poletja prinaša vročo afero, ki vam bo življenje obrnila na glavo, a ne bo trajne narave. Zaradi retrogradne Venere v levu se boste med 22. julijem in 3. septembrom znašli v čustveno zelo razburkanih vodah.

Nekateri se boste spopadali z občutki, da niste dovolj cenjeni in da drugi ne upoštevajo vaših čustev. Okoli 14. oktobra bo mlada luna v znamenju tehtnice poskrbela za preobrat in za nekoga se boste zelo resno ogreli. Če boste pripravljeni sprejeti kakšen kompromis, lahko traja.

DELO: Trmoglavost vam lahko na delovnem mestu prinese kar nekaj težav, po drugi strani pa boste ravno zaradi te lastnosti dosegli najbolj visokoleteče cilje. Na svoji poti navzgor boste ambiciozni in brezkompromisni. Do začetka maja boste uredili finančne težave, določili prioritete in se jih znali držati.

Sredi avgusta se boste z nadrejenimi znašli na nasprotnih bregovih. Bodite previdni, da ne izgubite vsega, kar ste tako dolgo gradili. Finančno najuspešnejši boste v dneh okoli 28. oktobra, ko bo sončni mrk v biku odlična podlaga za pogovore o napredovanju in povišici.

ZDRAVJE: Zdravstveni zapleti, ki bi vas lahko doleteli sredi leta, bodo povezani predvsem s stresom in vašo nezmožnostjo, da bi brzdali jezo in frustracije. Mogoče so težave z ledvicami in želodcem. Nujno je, da se naučite katere od metod sproščanja in jo redno uporabljate, za boljše počutje pa na urnik dodajte tudi redno telesno aktivnost.

BIK (21. 4.–20. 5.)

LJUBEZEN: V prvih mesecih leta se bodo izkristalizirali občutki, ki jih gojite do nekoga, s komer sta si zelo blizu in se pogosto videvata. Doslej ste ga videli kot prijatelja, zdaj si boste morali priznati, da čutite precej več. Ne hitite, da ga ne boste zmedli in prestrašili.

Vezani biki boste imeli sredi leta resno krizo, ker se vam bo zdelo, da ste doma sami za vse in da vas izkoriščajo, a pošteno si boste morali priznati, da je to bolj ali manj vaša krivda, ker hočete vse opraviti sami. Pravičneje porazdelite bremena med vse družinske člane, s partnerjem pa si privoščita nekaj dni dopusta in se spet povežita, saj je rutina že dodobra načela vajino razmerje.

Jesen bo naporna zaradi usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja. Prej ko si priznate, da ne zmorete vsega, bolje bo.

DELO: Čaka vas turbulentno leto. Stare rešitve ne bodo več delovale in uspešni boste tisti, ki se ne boste ustrašili razmišljanja zunaj okvirov in revolucionarnih idej. Finančno zahtevna bosta maj in junij, ko vas bodo v rdeče številke pahnili nepredvideni večji izdatki. Ne bodite preveč ponosni in za posojilo prosite starejšega družinskega člana, uslišal vas bo.

Zadnji meseci leta bodo mirnejši, decembra pa se vam obeta tudi izboljšanje gmotnega položaja. Prvi meseci leta so najugodnejši za menjavo zaposlitve, oktobra in novembra pa bodo dobre priložnosti za širitev posla.

ZDRAVJE: Nagnjeni ste k temu, da se ukvarjate z drugimi, pri tem pa prepogosto pozabite nase. V letu 2023 se prav lahko zgodi, da bo to zahtevalo svoj davek v obliki kronične bolezni, ki vas bo prisilila, da temeljito spremenite življenjski slog.

DVOJČKA (21. 5.–20. 6.)

LJUBEZEN: V prvem delu leta, vse tja do maja, boste zelo družabni in ljudje bodo radi v vaši družbi. Samski se boste predvsem zabavali in ne boste pogrešali stalnega partnerja, vezanim dvojčkom pa bo ta odveč in bolj prijetno se bodo počutili v prijateljski družbi. Kakšno razmerje lahko zato tudi razpade.

Po tem živahnem obdobju se boste začeli bistveno bolj ukvarjati s seboj, s svojimi čustvi in razmišljanji. Pot vam lahko prekriža nekdo iz preteklosti in morali si boste priznati, da do njega še vedno gojite močna čustva. Čeprav boste v resnih dvomih, zakaj bi bilo tokrat drugače, kot je bilo prvič, boste po nekajtedenskem oklevanju skočili v vodo. Zadnje mesece leta boste pričakali umirjeni in zelo srečni.

DELO: V prvih mesecih leta vam bo zabava pomembnejša od poklicnih dosežkov, kar se vam lahko grdo maščuje. Najpozneje junija bodo nadrejeni zahtevali rezultate. Če jih ne boste pokazali, boste morali priložnost iskati drugje.

Poslovno najugodnejše bo obdobje med septembrom in novembrom, ko vam bo uspelo dokončati pomemben projekt. Sadove boste želi v začetku decembra. Finančno je pred vami turbulentno leto, toda ne zaradi zunanjih okoliščin, ampak vaše zaprav­ljivosti, ki vas bo nekajkrat spravila v resne težave.

ZDRAVJE: Vaša pozornost bo v prvih mesecih leta zelo razpršena. Za boljšo zbranost poskusite z jogo in meditacijo, pri zimskih športih pa bodite previdni, ker boste nagnjeni k poškodbam. Poletni dopust v eksotičnih krajih vam lahko pokvarijo težave z želodcem in črevesjem. Jeseni boste svojemu dobremu počutju končno namenili več pozornosti, kar se vam bo obrestovalo.

RAK (21. 6.–22. 7.)

LJUBEZEN: Po 3. februarju, ko bo Mars v vaši sedmi hiši ugodno vplival na vaše partnerstvo, bodo odnosi z najbližjimi harmonični. Pluton bo 23. marca stopil v znamenje vodnarja. Pripravljeni boste na nove pustolovščine in nekatera razmerja se bodo zato končala, a vznikala bodo nova, takšna, ki vam bodo pisana na kožo.

Na začetku poletja boste zelo družabni in pravi magnet za nasprotni spol, toda med številnimi simpatijami nobena ne bo izstopala. Od 14. oktobra vam pot lahko prekriža nekdo iz preteklosti. Odprli boste srce in prve snežinke dočakali v dvojini.

DELO: Saturn v znamenju rib vas bo od 7. marca spodbujal, da postanete bolj disciplinirani in se soočite z realnostjo. Mars v vašem znamenju vam bo od 23. marca v obilno podporo pri doseganju ciljev. Preizkušali boste svoje meje in si zastavljali visoke cilje, vendar se boste na trenutke vedli brezobzirno, kar se vam lahko maščuje.

Okoli 20. aprila se boste znašli na kariernem razpotju. Odkrito si priznajte, če ste se znašli v slepi ulici, saj vas čakajo številne nove in boljše priložnosti. Okoli 5. maja boste ob luninem mrku v znamenju bika odkrili svoje skrite strasti. Poleti bodo odnosi s sodelavci napeti, nekdo se bo želel okititi z vašim perjem, a tega ne boste dovolili. Zadnja tretjina leta bo izjemno uspešna.

ZDRAVJE: Premagali boste nekatere strahove, ki so vas bremenili v preteklosti, in se osvobodili starih zamer, zato se bo vaše počutje že kmalu po 12. januarju znatno izboljšalo. Spomladi se boste odločili za bolj zdrav življenjski slog in spremenili prehranjevalni režim ali se začeli resno ukvarjati s športom.

LEV (23. 7.–22. 8.)

LJUBEZEN: Od 12. januarja, ko bo minilo obdobje retrogradnega Merkurja v znamenju dvojčkov, boste lažje razmislili, s kakšnimi ljudmi želite biti obdani. Sedmega marca Saturn vstopa v znamenje rib, 23. marca pa Pluton v znamenje vodnarja in oba planetarna premika bosta močno zaznamovala vaše ljubezensko življenje.

Tisti, ki se v razmerju počutite neslišane in ujete, boste glasno rjoveli in terjali, kar vam pripada. Vse zveze tega obdobja ne bodo preživele. Med 21. aprilom in 24. majem bo v negotovosti družinsko življenje.

Nekatera pravila boste morali napisati na novo. Poleti se boste veliko ukvarjali s sabo in svojimi potrebami, novembra pa bo samskim pot prekrižal predstavnik zračnega znamenja, ki se mu ne boste mogli upreti. Konec leta bo v znamenju strastne ljubezni.

DELO: Prvih nekaj mesecev leta bo minilo rutinirano, konec aprila in večino maja pa boste imeli zaradi negativnega vpliva retrogradnega Merkurja občutek, da stopicate na mestu. Če ne boste deležni podpore nadrejenih in sodelavcev, lahko nezadovoljstvo s trenutno službo do začetka jeseni doseže stopnjo, ko se boste začeli ozirati za novimi priložnostmi. Našli jo boste že pred koncem oktobra, ko si boste znali izpogajati odlično finančno izhodišče.

ZDRAVJE: Zaradi retrogradne Venere v vašem znamenju se boste med 22. julijem in 3. septembrom veliko ukvarjali s sabo in svojim počutjem. Izogibajte se čustvenim pretresom in drami, ki bo neugodno vplivala na vašo psihično stabilnost. Jeseni vam bo dal pogled na tehtnico vedeti, da je napočil čas za bolj zdrav prehranjevalni režim.

DEVICA (23. 8.–22. 9.)

LJUBEZEN: Saturn v znamenju rib vas bo v ljubezni prisilil, da si nehate metati pesek v oči in si priznate, kaj čutite. Nekoga iz preteklosti nikakor še niste preboleli, četudi se vsakodnevno prepričujete o nasprotnem. Okoli 20. aprila boste odkorakali iz razmerja, v katerem ste predvsem dajali in bolj malo prejemali. Lunin mrk v biku in pogovor z bližnjo osebo vam bo 5. maja odprl oči in pomembno zadevo boste ugledali v novi luči.

Retrogradni Merkur v znamenju device vas bo med 23. avgustom in 15. septembrom spodbujal, da razmislite o svojih željah in pričakovanjih. Ne boste več sprejemali kompromisov, ki vam v resnici sploh ne ustrezajo, sebe in svoje potrebe boste postavili na prvo mesto. V zadnjih dneh oktobra ali v začetku novembra boste doživeli usodno srečanje. Ne skrivajte čustev in se prepustite čarovniji.

DELO: Izredno ambiciozni boste in ne bo vam žal časa, ki ga boste vlagali v uresničevanje ciljev. Po 23. marcu, ko bo Mars vstopil znamenje raka, boste uspehe dosegali v sodelovanju z drugimi, soliranje pa se ne bo obneslo. Jupiter v znamenju bika bo po 16. maju spodbujal službena potovanja, na katerih boste znali združiti prijetno s koristnim, odpirajo se vam tudi poslovne priložnosti v tujini.

ZDRAVJE: Veliko se ukvarjate s sabo in s svojim dobrim počutjem, življenje pa vas bo spomladi prisililo, da se boste osredotočili na druge, saj bodo zdravstvene težave doletele družinskega člana. Pod stresom boste, a do sredine poletja boste lahko bolj mirno zadihali. Pri ukvarjanju s športom prisluhnite svojemu telesu in ne pretiravajte, sicer si bo­ste naredili več škode kot koristi.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)

LJUBEZEN: Napete domače razmere se bodo začele umirjati po 4. februarju, ko boste z drugimi družinskimi člani spet lažje sobivali. Marca vam bo skrbi povzročal eden od sorodnikov. Do sredine maja boste nekateri odkorakali iz razmerja, ki vas ne osrečuje, spet drugi se boste še vse poletje mučili v toksičnem odnosu.

Najlepša priložnost za resno ljubezensko zvezo s predstavnikom ognjenega znamenja čaka samske v dneh okoli 17. julija. Ne sabotirajte je zaradi strahu pred navezanostjo. Po 14. oktobru boste bolj jasno vedeli, kaj hočete od partnerja in življenja, in to boste tudi zahtevali. Nič več ne boste sprijaznili s kompromisi.

DELO: V preteklem letu zaradi dreves včasih niste videli gozda, zdaj pa je čas, da začnete razmišljati širše in bolj strateško. Pred vami je na službenem področju leto velikih izzivov, a ti bodo hkrati priložnosti za napredovanje. Mars, ki bo 23. marca vstopil v znamenje raka, bo podžgal vašo ambicioznost.

Sposobni boste velikih stvari in do konca aprila si boste izposlovali napredovanje in povišico. Od konca julija do začetka septembra odnosi na delovnem mestu ne bodo najboljši in nekateri se boste začeli ozirati za drugimi ponudbami. Konkurenca vam bo dala vedeti, kako visoko vas ceni.

ZDRAVJE: Od 7. marca vas bo Saturn spodbujal k bolj zdravemu življenjskemu slogu. Na urnik boste končno uvrstili redno vadbo in v njej uživali, poletje pa boste pričakali v življenjski formi. Zaradi dobre telesne pri­pravljenosti boste bolje prenašali stres, ki ga v službi ne bo malo. Jeseni se boste morali naučiti umiriti in nekoliko izpreči. Poskusite z meditacijo.

ŠKORPIJON (24. 10.–22. 11.)

LJUBEZEN: 2023 bo leto, ki bo posebej ugodno za vaše zasebno življenje, čeravno ne bo povsem brez pretresov. Pluton, ki 23. marca vstopa v znamenje vodnarja, vas bo spodbudil, da obračunate z okostnjaki v omari. Partnerska razmerja bodo doživela preobrazbo, ki jih bo okrepila. Med 21. aprilom in 24. majem so v odnosih mogoče turbulence.

Nekateri boste končno zaprli pereče poglavje, povezano s trenutnim ali prejšnjim razmerjem. Lunin mrk v vašem znamenju bo v dneh okoli 5. maja, ko boste pripravljeni obrniti nov list, prinesel ljubezen. Okoli 14. oktobra vas v ljubezenskem in družinskem življenju čakajo pomembne odločitve in preizkušnje.

Nekateri pari jih boste prestali močnejši, neredki pa boste vrgli puško v koruzo in se odločili za razhod. V zadnjih mesecih leta boste umirjeni in spravljeni s sabo in s svetom.

DELO: V preteklih petih mesecih vas je vaš vladar Mars zaviral, po 12. januarju pa se lahko nadejate njegove obilne podpore. Vajeti boste podjetno vzeli v svoje roke in strmo se boste vzpenjali po karierni lestvici. Od 7. marca vas bo Saturn v znamenju sorodnih rib vabil, da izrazite svojo ustvarjalnost.

Pomlad bo nadvse uspešna za škorpijone v umetniških poklicih. Sredi poletja boste izredno ambiciozni in žgočo vročino boste raje kot za dopust izkoristili za izobraževan­je v tujini, ki vam bo odprlo nove poslovne priložnosti.

ZDRAVJE: Posledice dolgotrajnega sedenja omilite z aktivnim preživljanjem prostega časa. Zaradi retrogradne Venere v levu boste med 22. julijem in 3. septembrom veliko razmišljali o svoji javni podobi, nekateri se boste spopadali z občutki manjvrednosti.

STRELEC (23. 11.–21. 12.)

LJUBEZEN: Po daljšem obdobju napetosti boste sredi januarja s partnerjem, pa tudi z drugimi družinskimi člani, spet bolj povezani. Samskim strelcem se lepe priložnosti za ljubezen ponujajo v dneh okoli 20. aprila. Razmerja, ki se bodo začela v tem času, imajo veliko možnosti, da preživijo zob časa.

Maja in junija vam bodo sive lase povzročali najmlajši družinski člani. Odkrit pogovor bo prinesel več dobrega kot vpitje in vztrajanje pri svojem. Jeseni se boste lotili večje investicije ali obnove doma, zaradi zapletov pa bosta s partnerjem občasno na bojni nogi. V drugi polovici novembra se samskim obetajo lepe priložnosti, da v novo leto zakorakajo v dvoje.

DELO: V začetku leta boste še bolj lenobni in pasivni in nič vas ne bo zares navdušilo. Že konec marca bo precej drugače, na glavo se boste vrgli v pomemben projekt in zaradi dela boste občasno zanemarili vse drugo.

Junija boste udarili po mizi, ko se bo nekdo hotel kititi z vašimi zaslugami, septembra bo za uspehe ključno dobro timsko delo, dnevi po 23. oktobru pa najugodnejši za pogovore o povišici. Konec novembra vam bo prinesel nepričakovan zaslužek in ponudbo za zamen­javo službe. Dobro razmislite, preden se dokončno odločite.

ZDRAVJE: Blažje zdravstvene težave, ki zlepa ne bodo izzvenele, vas bodo do sredine maja prisilile v bolj zdrav življenjski slog, spremembe bodo ugodno vplivale tudi na druga življenjska področja. Avgusta si vzemite za stvari dovolj časa in ne hitite brezglavo, ker boste nagnjeni k nezgodam. Sprejmite vabilo na preventivni pregled, novembra pa ob morebitnih težavah ne odlašajte z obiskom zdravnika.

KOZOROG (22. 12.–19. 1.)

LJUBEZEN: Pregovorno hladni kozorogi boste že v začetku leta, vsekakor pa pred valentinovim, zaradi nekoga popolnoma izgubili glavo. Za srečo boste pripravljeni tvegati vse. Samskim se lepe priložnosti za ljubezen odpirajo tudi med 6. aprilom in 2. majem, ko boste za dosego cilja pozabili na ferplej.

Vezani kozorogi boste junija v dvomih glede partnerja, nekatere bo zamikala sosedova bolj zelena trava. Čustveno umirili se boste jeseni, ko boste ugotovili, kaj je v življenju najbolj pomembno.

DELO: V preteklih letih ste trdo garali, da ste dosegli sedanji položaj, letos pa boste lažje zadihali, čeprav nikakor ne boste počivali na lovorikah. Najboljše možnosti za napredovanje prinašata maj in oktober, poleg trdega dela boste morali za izpolnitev ciljev pokazati tudi nekaj premetenosti.

Spomladi boste posle uspešno širili v tujino, konec maja pa vam lahko življenje zagrenijo nepredvideni visoki izdatki. Septembra so mogoče težave s sodelavci. Poskušajte razumeti tudi njihovo plat medalje. Projekt, ki mu boste namenjali veliko energije, boste novembra uspešno izpeljali in kamen se vam bo odvalil od srca.

ZDRAVJE: Ker se boste, kot je v vaši navadi, preveč posvečali delu in premalo sebi, vas bo telo že marca začelo glasno opozarjati, da ga zanemarjate. Bolečine v hrbtenici, kolenih in gležnjih bo učinkovito odpravilo plavanje, če se bodo težave stopnjevale, pa ne odlašajte z obiskom fizioterapevta.

Hobi, ki ga boste odkrili aprila, bo ugodno vplival na vaše duševno počutje. Oktobra, ko bo v službi zelo napeto, bo odkrit pogovor z bližnjimi pravi balzam za dušo.

VODNAR (20. 1.–18. 2.)

LJUBEZEN: Retrogradni Merkur v znamen­ju bika vas bo med 21. aprilom in 24. majem prisilil, da se soočite s problemi, ki ste jih pometali pod preprogo, bodisi v partnerskem odnosu bodisi v odnosih s sorodniki. Ko boste odkrito spregovorili o stvareh, ki vam ležijo na duši, si boste oddahnili.

Poletje bo umirjeno in romantično, a retrogradna Venera v znamenju leva bo jasno osvetlila razpoke v razmerjih. Oktobra boste nekateri zapustili kraj, kjer se ne počutite več doma. Samskim se najlepše priložnosti za ljubezen kažejo okoli praznika zaljubljencev, ko si boste priznali prava čustva, poletje pa lahko v vaše življenje prinese nekoga iz preteklosti.

DELO: Decembra ste svoje delo opravljali le s težavo in zdelo se vam je, da imate popolnoma prazne baterije, toda z daljšanjem dnevov se bo začela vračati vaša življenjska energija. 23. marca bo v vaše znamenje vstopil Pluton, ki ga boste gostili naslednji dve desetletji.

Mogočni zaveznik vas bo spodbujal, da postanete sprememba, ki bi jo radi videli v svetu. Mnogi boste spoznali, da vas delo, ki ga opravljate, ne osrečuje več, in lotili se boste tistega, kar čutite kot svoje poslanstvo. Otresite se strahov, več kot pripravljeni ste na novo, razburljivo poglavje!

ZDRAVJE: Prepogosto se trudite vsem ustreči, na koncu pa se izčrpani sprašujete, kaj imate od tega. Ena najpomembnejših lekcij tega leta bo, da se naučite reči ne in opravite s slabo vestjo. Na splošno boste dobrega zdravja, toda stres bo zahteval svoj davek. Z dolgimi sprehodi, obiskovanjem koncertov ali s kozarcem dobrega vina v dobri družbi preprečite, da bi se čezmerno nakopičil.

RIBI (19. 2.–20. 3.)

LJUBEZEN: V začetku marca bo v vaše znamenje vstopil planet karme in zrelosti Saturn in vas v naslednjih dveh letih učil, da odprete oči, nehate iskati izgovore in za svoje težave kriviti druge. Pod drobnogledom bo tudi vaše partnersko razmerje. Če je zgrajeno na trhlih temeljih, bo razpadlo pred poletjem, ribe v srečnih zvezah pa boste razmišljale o naslednjem koraku, poroki, naraščaju ali selitvi v skupen dom.

Samskim se zanimivo poznanstvo obeta julija, ko lahko poletna romanca postane bistveno več od tega, če boste pod zvezdnim nebom pripravljeni sklepati kompromise. Zelo romantično bo sredi novembra, ko vam bo predstavnik zemeljskega znamenja spodnesel tla pod nogami.

DELO: Od 23. marca, ko Pluton vstopi v znamenje vodnarja, boste izredno ustvarjalni, kreativnost pa boste znali pretopiti v dobiček. Nekateri se boste opogumili in hobi spremenili v edini vir zaslužka, službi, ki vas je utesnjevala, pa pomahali v slovo. Pomlad prinaša nekaj finančnih pretresov, razmere se bodo stabilizirale po 20. aprilu, ko si boste znali postaviti pravo ceno.

Maja se vam obeta daljše potovanje. Izkoristite ga tudi za navezavo koristnih poznanstev, ki se lahko izkažejo za zelo dobičkonosna. Jeseni boste resno razmišljali o menjavi službe in se do konca novembra dokončno odločili. V najslabšem primeru boste ostali, kjer ste, a z zajetno povišico.

ZDRAVJE: Spomladi vas bodo pestile alergije, težave z dihali in tesnobnost. Poleti se bo vaše počutje izboljšalo, jesen pa prinaša poslabšanje kroničnih težav. Proti melanholiji, ki vas rada zajame, se boste učinkovito borili s športom in gibanjem na svežem zraku.