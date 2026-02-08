  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Nedelo

    Veliko srce Cerkljanske napajajo srca vseh, ki laufarijo ohranjajo živo

    Pri laufarjih je občudovanja vredno, da so to pustno šego ohranili 70 let in se še vedno se držijo datumov, ki so jih sami določili.
    Ljubezen do tradicije se prenaša iz roda v rod. FOTO: Sašo Tušar
    Ljubezen do tradicije se prenaša iz roda v rod. FOTO: Sašo Tušar
    Anja Intihar
    8. 2. 2026 | 07:00
    13:29
    Približno 30 ur je potrebnih, da iz kosa lipovega lesa nastane maska. Vsak les ni primeren, kot tudi niso primerne in dobro izučene vsake roke. Veliko pust­nih likov v Sloveniji nosi maske, odsev take ali drugačne dediščine, ki je zaznamovala določeno okolje. Zelo redko pa so larfe skup­na last, kot to velja v Cerk­nem. Leta 1956, ko so po vojni obudili laufarijo, jo je sestavljalo 14 likov, s časom pa so jih dodajali in tako nastavljali ogledalo družbi. Danes je v laufarski družini 25 likov oziroma 26 mask, en lik nam­reč nosi dve. Ur, ki jih prostovoljci vsako leto vložijo v šivanje oblek, sprevode, koledovanje in obsodbo, ne šteje nihče.

    Na svetovnem spletu lahko z nekaj kliki in za več sto evrov kupite kostum ptujskega kurenta. Maske cerkljanskih laufarjev niso naprodaj, tudi njihova oblačila ne. Če liki v pustnem času ne paradirajo po središču kraja ali okoliških vaseh, so odevala spravljena v prostorih laufar komande, kot »delovno« imenujejo glavni štab.

