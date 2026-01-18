Za rešitev tega, kar se dogaja v Venezueli, potrebujete letalonosilko

Ni tipičen Latinoameričan, saj govori veliko bolj umirjeno kot značilno temperamentni prebivalci tistega konca sveta. Je pa Alejandro Peña Esclusa (letnik 1954) tipičen predstavnik latinskoameriške desnice, ki zagovarja ugrabitev venezuelskega predsednika Nicolása Madura, ki so jo 3. januarja izvedli komandosi vojske ZDA. O svoji domovini Venezueli pravi, da se je v zadnjega četrt stoletja pod vodstvom Huga Cháveza in Madura spremenila v državo, ki jo vodi mamilarska mafija. Za svoje delovanje je plačal visoko ceno, leto dni je bil brez obtožnice za rešetkami, zadnjih pet let pa z družino živi v izgnanstvu v Italiji. Upa, da se bo lahko še kdaj vrnil domov, a o tem ni prepričan.

– – –

Predsednik ZDA Trump je povedal, da bo njegova država vladala Venezueli. Pravite, da sedanja oblast v Caracasu ni dobila volitev, vendar se tudi ne spomnim, da bi kakšne volitve v Venezueli dobil Trump.

Kolikor sem razumel Trumpa, namerava Venezuelo voditi začasno, ker zdaj ne gre za vprašanje volitev ali demokracije, zdaj gre za vprašanje moči. Imamo vojsko Združenih držav in vojsko Kartela sonc. V teh razmerah ne moremo izvesti volitev. Ko bo vojska ZDA popolnoma porazila in odstranila Kartel sonc, ko bodo kolumbijski gverilci in Hezbolah odšli iz Venezuele, ko bodo razstavili iranske in kalašnikove tovarne orožja, ko bodo odstranili colectivos [paravojaške skupine, ki podpirajo chavistično oblast], šele takrat se bomo lahko pogovarjali o volitvah. In to lahko dosežejo le ZDA, saj opozicija nima orožja. Zdaj so razmere zelo nevarne in volitev ne moremo izvesti.