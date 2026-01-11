Že vsaj štiri leta je jasno, da se svet spet deli na vplivne sfere

Čeprav je že dolgo v pokoju, še naprej piše. Največ seveda o tem, kar najbolje pozna. To so kraji, kjer je bil dolga leta dopisnik. V Latinski Ameriki je z družino živel v glavnih mestih Mehike in Kube Ciudadu de Méxicu in Havani, za Delo pa je od leta 1996 do upokojitve pisal, še zdaleč ne samo poročal, iz Rima. Kot dopisnik iz Latinske Amerike je Tone Hočevar (letnik 1946) dobro spoznal tudi Venezuelo, kjer se je prejšnji konec tedna ne nepričakovano, vendar na presenetljiv način, z ugrabitvijo v izvedbi ameriških komandosov, končala politična kariera njenega voditelja Nicolása Madura.

Poskušali smo razjasniti predvsem to, kar se je dogajalo, in kaj to neverjetno bogato državo revnih ljudi, kot ji pravi Tone Hočevar, čaka zdaj. Seveda smo se z neizmerno izkušenim novinarjem, ki je delal in doživel stvari, o katerih lahko njegovi nasledniki samo sanjajo, dotaknili tudi posledic intervencije Združenih držav Amerike za ožjo in širšo ameriško okolico ter za ves svet.