FOTO:Verjamem, da si bo tudi gledališče počasi opomoglo

Tema je ob bližajoči se stoletnici tragičnega dogodka zelo aktualna, Patrizia pa zanimiva in nadarjena mlada dama, ki jo lahko vidite na odru SNG Nova Gorica.Trinajstega julija mineva sto let od požiga Narodnega doma, mogočnega simbola slovenstva v Trstu, vašem rojstnem mestu. Kako živ je ta dogodek v zavesti Tržačanov?Zelo živ in prav je, da tako ostane. Ta dogodek je bil hud udarec za Slovence in vse Tržačane, ki so verjeli in dolga leta prej živeli realnost sobivanja različnih kultur.Ob stoletnici dogodka se bo Narodni dom vrnil v roke slovenskih organizacij, sporazum o predaji bosta podpisala predsednika obeh držav. Kaj ta ...