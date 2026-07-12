Verjamem, da življenje teži k lepemu

S posebnim projektom, imenovanim Glasbočasnice, bo Andreja Zupančič postavila piko na i svojega 25-letnega glasbenega ustvarjanja in nastopanja za najmlajše poslušalce. A to ni konec, je le nadaljevanje poti, o kateri je sanjala že kot deklica v Metliki. Njene pesmi spremlja tudi slikanica z didaktičnimi napotki, jeseni pa načrtuje tudi predstavo. Zadnja leta dela tudi na Osnovni šoli Vič, kjer je prav tako povezana z glasbo. Ne strinja se s kritikami na račun mladih, saj meni, da kličejo po drugačnem času in pristopu, zato z optimizmom zre v prihodnost.