Verjamem v ljubezen, ampak ne sedim in čakam nanjo

Teksaška igralka, producentka in pevka Renée Zellweger, tudi prejemnica dveh oskarjev in štirih zlatih globusov, redko razpravlja o svoji zasebnosti. Kolikor je o tej znanega, pa včasih spominja prav na dramatično življenje priljubljene filmske junakinje Bridget Jones. Hollywoodska zvezdnica, ki 25. aprila vstopa v svoje 56. leto, je nekoč izjavila, da je utelešenje ameriških sanj. Trenutno sta v zvezi z deset let mlajšim britanskim televizijskim voditeljem Antom Ansteadom.