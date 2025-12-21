Umreti je morala, ker je ljubila

Kdo je bila Veronika Deseniška, velika ljubezen Friderika II. Celjskega, ki je svoj tragični konec po danes dostopnih podatkih dočakala 17. oktobra 1425, ne vemo. Največja ljubezenska zgodba na naših tleh, ki je po vrhu vsega še resnična, ostaja zavita v tančico skrivnosti. Kljub temu obletnice, kakršna je bila letos, ko smo zaznamovali 600. obletnico Veronikine smrti, dajejo priložnost za ponovno odkrivanje zgodovine in nekatere popravke. Kot je denimo ta, da sploh ni bila iz Desenića. Kje je končala, pa vemo. Potem ko so jo utopili na gradu Ojstrica in pokopali v Braslovčah, jo je Friderik prekopal in prepeljal v tiho dolino Gračnice. Zdaj kaže, da verjetno počiva v samem srcu moške kartuzije Jurklošter.