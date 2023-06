Ves čas je treba imeti kakšno simpatijo

V nadaljevanju preberite:

Neža Maurer tudi v svoji 93. pomladi stavi na pristna čustva, med katerimi kraljuje veselje. Diplomirana slavistka, ki je bila tudi učiteljica in ena od prvih prodornih novinark in urednic javne radiotelevizije, je trajno oplemenitila svet literature. Kljub velikim uspehom in visoki starosti ostaja navihana, igriva, neposredna, tankočutna in skromna. V življenju pa ne njej ne njeni hčerki ni bilo postlano z rožicami. Zaupali sta nam kopico dragocenih modrosti, kot je: »Imej se zares rad, sicer se le mučiš.«