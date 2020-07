FOTO:Ves čas se ji poje

Končali ste študij ekonomije. Kako je bilo z glasbo? Vas je grabila že prej, pozneje, vzporedno?Že kot otrok sem pela, meni se ves čas poje, nonstop, tudi opolnoči. Tudi moji starši so naklonjeni glasbi, dolga leta so nastopali v folklorni skupini France Marolt, a nobeden ni profesionalni glasbenik. Sama sem pri dvanajstih ugotovila, da me zanima predvsem petje, inštrumenti ne toliko, nisem imela volje, elana za vadbo. Ta motorika mi ni šla toliko od rok kot pevska.In ste šli?Na ljubljansko srednjo glasbeno in baletno šolo, v tretjem letniku gimnazije, pri Nadi Žgur sem se učila jazz petja, nadaljevala sem do študija na ...