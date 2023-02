Ves svet je poslušal: Zakaj jaz, zakaj zdaj?!

V nadaljevanju preberite:

Zgodbo o ameriških umetnostnih drsalkah Nancy Kerrigan in Tonyi Harding je najlaže stlačiti v črno-belo pripoved o dobrem in zlu, v najbolj grobi različici o lepotici in ... A tako dve olimpijski medalji Kerriganove kot incident z rojakinjo leta 1994, ki je zamajal športni in nešportni svet, imajo obilo sivih odtenkov.