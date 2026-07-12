Ves svet se je spreminjal, samo Kuba se ni hotela

Na ameriškem severu te dni slavijo četrt tisočletja neodvisnosti Združenih držav, ko se je leta 1776 trinajst kolonij na vzhodni obali osamosvojilo od britanske krone. V 19. stoletju so šle po svoje tudi španske kolonije na jugu zahodne poloble, Mehiki so zemljo kradli severnjaki. Boji so bili neusmiljeni. Za pionirja osamosvajanja velja Simón Bolívar, tudi on je bil potomec kolonizatorjev, podobno kot osamosvojitelji na severu. Samo Kuba je ostala španska kolonija do konca devetnajstega stoletja.