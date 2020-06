FOTO:Vesel s kolesom na Everest

Oni realni Mt. Everest je za veliko večino ljudi Neverest, nikoli osvojljivi vrh. Za peščico osvojljiv, osvojen, za drobec usoden. Večina si v življenju postavi nižje cilje, zasebne Evereste, in ti postanejo metafora.Nekam vmes pa bi lahko umestili projekt Everesting, doseganje absolutne višine najvišje gore na svetu, 8848 metrov, in sicer na kolesu, tekaško ali hodeč. V preteklih mesecih, ko se je svet na glavo postavil, so se te višine junaki lotevali tudi v domačih hišah, tekli maratone okoli zakonskih postelj ...V kolesarsko različico everestinga se je v soboto, 13. junija, zagnal 54-letni Cerkničan Peter Vesel. Gorski ...