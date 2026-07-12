Vesna Milek: Čutim odgovornost, da povem, kaj sem videla

Verjetno vsak novinar čuti strahospoštovanje, ko se pripravlja na intervju z Vesno Milek, navsezadnje gre za največjo mojstrico tega žanra pri nas. Njeni intervjuji so prvo knjižno poobjavo doživeli pred natanko dvema desetletjema, profesorji novinarstva jih secirajo na predavanjih (vsaj v mojih študentskih časih so jih), predvsem pa nudijo bralski užitek na ravni vrhunskega leposlovja. Ne preseneča, da njihove odlike – podrobno poznavanje sogovornikovega življenja in dela, eleganten prenos govora v pisno obliko, premišljena dramaturgija – močno zaznamujejo tudi njeno pisateljsko pot. O tem smo se nazadnje lahko prepričali v Novem svetu, drugem delu romana Kleopatra, ki je pravkar izšel pri založbi Beletrina. Ob izidu prvega dela ste za Nedelo povedali, da je drugi del že končan, »seveda ...