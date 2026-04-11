Velika vrnitev v globoko vesolje

Padel je rekord v največji oddaljenosti vesoljskega plovila s človeško posadko od Zemlje, a to ni edini mejnik misije Artemis 2.

Decembra 1972 sta iz pristajalnega modula odprave Apollo 17 na površje Lune stopila ameriška astronavta Eugene Cernan in Harrison Schmitt, enajsti in dvanajsti človek, ki sta pristala na edinem Zemljinem naravnem satelitu. Gotovo si ne onadva ne večina drugih niso mislili, da človeška noga več kot pol stoletja ne bo več stopila na Luno. To naj bi se spet zgodilo leta 2028, ta teden pa je štiričlanska posadka ameriške misije Artemis 2, ki se je začela z izstrelitvijo rakete s Floride 1. aprila, zaokrožila okrog Zemljine najbližje vesoljske spremljevalke in ponesla astronavte najdlje v vesolje do zdaj. Na Zemljo so se vrnili v noči na soboto. Misijo so sestavljali trije astronavti ameriške vesoljske agencije Nasa, poveljnik Reid Wiseman, pilot Victor Glover in Christina Koch, z njimi pa je ...