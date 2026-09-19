Vid Botolin: Kamen se mi je odvalil od srca

Med potniki na svetovno prvenstvo v cestnih tekih, ki ta konec tedna poteka v Københavnu, je tudi novopečeni slovenski rekorder v teku na 5000 metrov Vid Botolin. Član celjskega Kladivarja je na prvi avgustovski dan tekel 13:27,96, s čimer je za skoraj pet sekund izboljšal rekordni dosežek Petra Sveta. Treba je poudariti, da to ni bil »katerikoli« rekord, ampak eden najbolj znamenitih mejnikov slovenske atletike. Svet ga je dosegel daljnega leta 1974, lep čas pa se ga je držal tudi sloves najstarejšega slovenskega atletskega državnega rekorda v olimpijskih disciplinah. Podrobnejši pregled Botolinovih letošnjih rezultatov razkrije, da je poldrugi teden pred državnim rekordom dosegel še en pomemben podvig: prehitel je svojega trenerja. Romeo Živko, po novem tretji najhitrejši Slovenec vseh ...