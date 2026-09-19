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    Vid Botolin: Kamen se mi je odvalil od srca

    Član celjskega Kladivarja je na prvi avgustovski dan 5000m pretekel v 13:27,96, s čimer je za skoraj pet sekund izboljšal rekordni dosežek Petra Sveta.
    Ves čas sem si govoril, da moram biti potrpežljiv, da bodo rezultati prišli, če bom zaupal trenerjevemu in svojemu delu, pravi član celjskega Kladivarja. FOTO: Peter Kastelic/Atletska zveza Slovenije
    Galerija
    Ves čas sem si govoril, da moram biti potrpežljiv, da bodo rezultati prišli, če bom zaupal trenerjevemu in svojemu delu, pravi član celjskega Kladivarja. FOTO: Peter Kastelic/Atletska zveza Slovenije
    Lucijan Zalokar
    19. 9. 2026 | 05:00
    9:36
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Med potniki na svetovno prvenstvo v cestnih tekih, ki ta konec tedna poteka v Københavnu, je tudi novopečeni slovenski rekorder v teku na 5000 metrov Vid Botolin. Član celjskega Kladivarja je na prvi avgustovski dan tekel 13:27,96, s čimer je za skoraj pet sekund izboljšal rekordni dosežek Petra Sveta. Treba je poudariti, da to ni bil »katerikoli« rekord, ampak eden najbolj znamenitih mejnikov slovenske atletike. Svet ga je dosegel daljnega leta 1974, lep čas pa se ga je držal tudi sloves najstarejšega slovenskega atletskega državnega rekorda v olimpijskih disciplinah. Podrobnejši pregled Botolinovih letošnjih rezultatov razkrije, da je poldrugi teden pred državnim rekordom dosegel še en pomemben podvig: prehitel je svojega trenerja. Romeo Živko, po novem tretji najhitrejši Slovenec vseh ...

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