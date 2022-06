Vida Žabot: Sreča ni 24-urni orgazem

V nadaljevanju preberite:

Ni junaka, ki ne bi kdaj storil kaj narobe, in kdor ne naredi določenega števila napak, se tudi ničesar pametnega ne nauči. S tem se strinja tudi mag. Vida Žabot. V srca množic se je prvič vpisala okoli milenija, ob burnem in hkrati dostojanstvenem izstopu iz katoliške institucije. Še vedno navdihuje s svojo milino, empatijo, inteligenco, lucidnostjo, skoraj božansko toplino, s širokim znanjem in ravno pravšnjo izzivalnostjo, brez katere ni napredka. Prav tako zna začutiti t. i. črno magijo, negativno energijo, in jo ustaviti, četudi je to kdaj smrtno nevarno. Prepričana je, da nepošteni in stari politiki zvonijo pogrebci in ljudstvu polaga na srce, naj se ne prepusti vsesplošnemu strašenju.