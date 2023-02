Viktorija Bencik Emeršič in Bojan Emeršič: Različna sva si

V članku preberite:

On, prvak SNG Drama Ljubljana, bo letos zaznamoval 30 let na odru osrednjega slovenskega gledališča. Ona, igralka že od mladih nog, se je ansamblu Mestnega gledališča ljubljanskega pridružila pred 12 leti. Vsak na svojem odru, vsak s svojo svežo predstavo, že več kot 15 let spretno manevrirata skozi družinsko življenje in odraščanje sinov. On ima rad kaos, ona prisega na dobro organizacijo, on se navdušuje nad jugom, ona prisega na mir skandinavskih dežel. »Zdi se mi v redu, da sva različna. Nikoli pa ne posegava v to, da bi se moral kdo od naju spremeniti,« pravi eden najbolj priljubljenih slovenskih igralcev, ki malo v šali in malo zares omeni, da je precej mlajša žena močna motivacija, da se dela mlajšega, kot je.