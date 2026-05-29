Vinko Möderndorfer: Kapitalizem se hrani z neumnimi ljudmi

»Ustvarjalci smo zapisani svobodi. Brez občutka svobode ne moremo delati. In zato me seveda ne preseneča, da so ustvarjalci družbeno bolj aktivni kot drugi državljani,« o sedanjem trenutku razmišlja Vinko Möderndorfer. Je mojster besede, pisatelj, pesnik, dramatik in režiser, človek gledališča in filma, ki pravi, da bo o njem kot umetniku sodil čas.

A že zdaj govorijo številne nagrade, od Župančičeve, Borštnikove, Ježkove, Grumove, Rožančeve do nagrade Prešernovega sklada. Ravnokar je s svojim mladinskim romanom Kit na plaži postal tudi eden od treh nominirancev za najprestižnejšo italijansko nagrado strega (Premio Strega), te dni pa bo izšla še zbirka avtobiografskih esejev Življenje ali gledališče.