Vinko Šimek: V tistem času sem prestopil vse meje

Za Vinka Šimeka je slišalo bistveno manj ljudi kot za Jako Šraufcigra, je pa treba povedati, da gre za enega človeka, 77-letnega zabavljača iz Maribora, ki je v nekoliko neprijaznejših časih nekdanje domovine sesuval meje humornega zbadanja nedotakljivih korifej. Zdaj se, še vedno aktiven upokojenec, vrača na oder s še tremi penziči, Borisom Kobalom, Francijem Kekom in Boštjanom Megličem Peško.

Znate na izust našteti, kot kaj vse vas opredeljuje Wikipedia?

Komik, televizijski, radijski voditelj, scenarist, avtor melodij in besedil pesmi, pevec. Na Veseli jeseni sva zmagala z Alfijem Nipičem, Ko toti Štajerc v Dravo pade je še zdaj kultna pesem. Pela sva oba, besedilo sem napisal jaz, glasbo Boris Rošker. Napisal sem tudi besedilo za neuradno himno Maribora Moj Maribor, zapela sva jo z Edvinom Fliserjem, nagrajena je bila z zlatim klopotcem. Z Dejvijem Hrušovarjem sva si izmislila prireditev Pop delavnica ... Omenim naj veliki glasbeni mednarodni projekt Marjanca, velike prireditve v živo s televizijskimi snemanji RTV Slovenija po vsej Sloveniji, bilo jih je dvajset. Na prireditvah so sodelovali vsi od Avsenikov do Dunajskih dečkov, ob svojem 60. rojstnem dnevu pa je prireditev počastil tudi sloviti Karl Moik, s katerim sva skupaj zapela, jaz pa sem bil gost v njegovem Musikantenstadlu. Tu so še oddaje Parada humorja, sodelovanje z VTV in nominacijami za viteza dobre volje. Bil sem tudi voditelj in scenarist številnih jubilejnih koncertov Avsenikov, Slaka, Alpskega kvinteta, Slovenskih muzikantov, Štajerskih 7...