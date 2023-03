Violinistka na svobodi

V nadaljevanju preberite:

Vseh pet Zalaznikovih otrok z Drenovega Griča je poprijelo za godala, štiri sestre za violino, peti, nikakor deseti brat, za violončelo. Najmlajša Barbara, zdaj še Matos, se je po letih glasbeno-vojaškega drila odločila zaživeti po svojih notah. Je glasbena svobodnjakinja, igra tako na veselih kot žalostnih dogodkih, tako na rojstnih dneh kot pogrebih, repertoarno od A do Z, od Abbe do Zucchera. Ohlapno rečeno, rojena v 20. stoletju, brez violine ne zmore živeti, v pomoč sta ji martrarija v fitnesu in vožnja z gorskim kolesom po golovških trailih.