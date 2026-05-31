Visoke majske trave

Včasih je za vse pravi čas. Stvari, dogodki in ljudje ti pridejo naproti in se zložijo v popoln trenutek.

Isti dan, ko mesto napade vročinski val, ko se asfalt topi pod nogami, zbežiš ob gorsko jezero, ki je še vedno hladno in po katerem plava cvetni prah, ki je barve zlata. Hodiš ob hladni reki, ki nikoli ne preneha bobneti. Njena bližina je kljub moči sonca skoraj ledena, kot izdih severnega medveda.

Četudi je alergija na majske trave zadnja leta precej nevzdržna in jo lahko preživim le s pomočjo tablet, se nikoli ne odrečem sprehodom med zelenimi bilkami in ležanju med visokimi travniškimi cvetlicami, saj se mi zdi, da je to nujno, saj se ta naravni čudež zgodi le enkrat na leto. In medtem ko so majske trave v dolini že padle kot glave rojalistov med francosko revolucijo, so v gorah ravno zacvetele. Kakšno razkošje, da jih lahko, čeprav solzijo moje oči, podoživim še enkrat, saj so tukaj še lepše, še bolj divje.

Zapoved tedna je bila nič ekranov. Skoraj nič. Samo zelena barva in svetloba sonca. Brala bom knjigo, ki sem jo po naključju zagrabila iz svojega kupa še neprebranih knjig. To je bilo delo francoske pisateljice Colette Svitanja v prevodu Radojke Vrančič, ki se prav tako začne s pojavom narave, ki ga ne smeš zamuditi.

Colette namreč knjigo začne s pismom svoje mame, ki hčerki sporoči, da ne more priti na obisk, čeprav si močno želi, a ravno zdaj je začel cveteti njen tropski rožnati kaktus, ki je redka rastlina in cveti le vsake štiri leta, zato bo najprej počakala, da odcveti, in ga vsak dan opazovala. Čas je v naravi pomemben. Velike stvari se zgodijo le enkrat in trajajo le trenutek.

Colette velikokrat piše o svoji mami, ki jo je naučila vse o ljubezni do narave in živali. Ime ji je bilo Sido in je v Belgiji odraščala med političnimi radikalci in umetniki. Imela je udomačenega pajka, ki se je ponoči ob natančno določeni uri spustil s stropa in pil njeno vročo čokolado, ki jo je imela na nočni omarici. V svetohlinski majhni vasi je veljala za čudakinjo samo zato, ker je svoja vrata vedno odprla ranjenim divjim živalim, bolehnim mačkam, popotnikom brez strehe in nosečim služkinjam.

V Svitanjih se Colette že kot zrela ženska spominja hiš, v katerih je živela – sprašuje se, ali je ta v Provansi s čudovitim vrtom morda njena zadnja. Spominja se svojih ljubimcev, koliko trpljenja so ji povzročili, a se ne bi odrekla nobenemu. Predvsem pa opisuje poletje, opazuje rastline in rože na svojem vrtu, ki so najbolj srečne, če je le ona z njimi. Po vrtni zabavi opazi, da množična navzočnost človeških bitij rastline utruja in izčrpa in da v pravih barvah zažarijo, šele ko vsi odidejo. Piše o mačkah, sprašuje se, zakaj jo imajo tako rade, in jih primerja z moškimi: »Po sramežljivosti in po svoji grozi pred pretrdimi dotiki so take kot popolni ljubimci.« Opisuje hrano – solate, bogato zalite z olivnim oljem, par japonskih kokoši, ki jo vedno zasleduje, kamorkoli gre, opazuje liste figovca, ki so na narobni strani raskavi kot jezik divje zveri. Premišljuje, kako prav je bilo, da je bila v svojem ljubezenskem življenju bojevnica in se ni nikoli ustalila. Vsak dan piše, plava in hodi po travah.

Včasih je za vse pravi čas. Za popolne poletne knjige, ki žarijo, ko jih bereš in jih čutiš z vsem svojim telesom.

Čudež narave, ki si ga za vedno zapomniš in se zgodi le enkrat, je tudi to, da nekomu prvič pokažeš vse skrivnosti gorskega jezera, ki jih poznaš samo ti, da mu pokažeš najlepšo pot do njega in do sebe.