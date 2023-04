Nekdanji italijanski premier: Vitez, ki jezdi v zgodovino

V nadaljevanju preberite:

Pred dobrim tednom so trikratnega nekdanjega italijanskega premierja Silvia Berlusconija na hitro odpeljali na oddelek za intenzivno nego bolnišnice San Raffaele v njegovem domačem Milanu. Vzrok so bile težave z dihanjem zaradi okužbe pljuč. A zadeva je še mnogo bolj resna, saj so Berlusconijevi zdravniki potrdili, da politik že nekaj časa boleha za levkemijo in je zato začel zdravljenje s kemoterapijo. Njegovo zdravstveno stanje se menda počasi izboljšuje, vendar je težko verjeti, da se bo pri 86 letih in bolan še lahko vrnil v visoko politiko slovenske zahodne sosede, ki jo kroji ali vsaj pomembno sooblikuje že od leta 1994.