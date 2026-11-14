Seks, laži in čipi

Soustanovitelj in direktor Nvidie, vodilnega svetovnega proizvajalca čipov in enega najvrednejših podjetij na svetu, Jensen Huang, je v drugi oziroma tretji puberteti. Zaljubil se je v dve desetletji mlajšo žensko, a to ni navadna romanca, saj je njegova nova ljubezen vohunka, ki hoče od vplivnega direktorja izmolsti skrivnosti, zanimive za sovražno silo. Sliši se kot zgodba poceni vohunskega trilerja, a ima resne posledice. Eden najbogatejših ljudi na svetu je v četrtek zaradi škandala odstopil. Premoženje Jensena oziroma izvirno Jen-Hsun Huanga so večinoma delnice podjetja Nvidia, ki ga je s partnerjema ustanovil leta 1993. Leta 1999 je šlo podjetje na borzo, vrednost delnic pa je eksplodirala predvsem po letu 2023. Takrat se je začel vzpon umetne inteligence, o katerem je danes že ...