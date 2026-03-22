Zlata doba evropske obrambne industrije

Največje evropsko orožarsko podjetje je britansko, največjo rast pa beleži nemško.

Svetovalno in raziskovalno podjetje Rothschild & Co. Redburn je oktobra lani napovedalo dobre čase za evropske proizvajalce orožja. V naslednjem desetletju naj bi njihova prodaja evropskim kupcem na leto naraščala od 10,5 do 11,5 odstotka. Te številke so bile v preteklih desetletjih, ki jih je zaznamovalo za to celino nenavadno dolgo obdobje relativnega miru, nezamisljive. Analitika podjetja v lasti investicijskega in bančnega imperija britanske in francoske veje istoimenske družine nemško-judovskega porekla, Olivier Brochet in Joe Orchard, sta napovedala, da bodo najhitreje rasla podjetja iz držav, kjer so v preteklosti najbolj varčevali pri vlaganjih v vojaške zmogljivosti ali v tistih neprijetno blizu Rusije. Med varčnimi je bila na prvem mestu Nemčija, ki se je v preteklosti bolj kot ...