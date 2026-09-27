Ubili so mojo prihodnost. Živim iz dneva v dan

Bila je učiteljica v Gazi, vendar jo je zadnja vojna, ki se je začela, ko je Hamas iz Gaze pred skoraj natančno tremi leti, 7. oktobra 2023, napadel Izrael, odnesla na drugačno življenjsko pot. Že prej se je ukvarjala z novinarstvom, takrat pa je to postal njen prvi poklic. Za svetovne medije piše in ustvarja dokumentarce o tem, kaj se dogaja Palestincem med izraelskimi povračilnimi napadi in pod njihovo okupacijo v Gazi. Delo je Ruvajdi Amer prineslo nagrado emmy, tako imenovanega televizijskega oskarja, in nagrado Edwarda R. Murrowa za izstopajoče dosežke v elektronskem novinarstvu, se pravi na radiu, televiziji in digitalnih platformah. V Slovenijo je Ruvajda Amer prišla kot gostja 17. Festivala migrantskega filma, ki ga je pripravila Slovenska filantropija s partnerji. Osrednji del je ...