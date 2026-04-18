Medtem ko običajni ljudje plačujejo, si vojni dobičkarji manejo roke

Čeprav nekaterim ni v interesu, da bi se kriza v Perzijskem zalivu hitro končala, pa večino sveta tepe naftna draginja, ki dviguje tudi vse druge cene.

Pogajanja med Združenimi državami Amerike in Iranom v pakistanskem glavnem mestu Islamabadu, da bi se dvotedensko premirje, s katerim so se ustavili napadi ZDA in Izraela na islamsko republiko, spremenilo v trajen mir, so se prejšnji konec tedna končala brez dogovora. Ameriška vojaška mornarica je zato v ponedeljek začela pomorsko blokado iranskih pristanišč. A so se pogajanja, čeprav v ozadju, očitno nadaljevala. »Mislim, da bi bilo lahko kmalu konec. Kmalu bo konec,« je v intervjuju, posnetem v torek, predvajali pa so ga v sredo na poslovnem kanalu televizije Fox, o vojni povedal Donald Trump. Ameriški predsednik Donald Trump, ki se ima občasno kar za Jezusa Kristusa, pričakuje skorajšnji mir z Iranom. FOTO: Mandel Ngan/AFP V zadnjih tednih je v središču svetovnega dogajanja Hormuška ...