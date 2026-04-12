Nepričakovani učinki krize v Perzijskem zalivu

Zaradi napadov Irana so ustavili proizvodnja helija v Katarju, ključno za proizvodnjo čipov.

Vojna Izraela in ZDA proti teokratskemu režimu mul v Teheranu se je (morda) začasno prekinila, a njene posledice so pokazale, da je območje pomembno še za vse kaj drugega kot za nemoteno dobavo najpomembnejših svetovnih energentov, nafte in njenih derivatov ter zemeljskega plina. Iransko zaprtje Hormuške ožine je povzročilo pomanjkanje ali vsaj motnje v dobavi surovin za umetna gnojila, aluminij in morda najbolj presenetljivo, proizvodnjo čipov. Vzrok? Prekinitev proizvodnje helija. Helij, lahki žlahtni plin, je po zatrjevanju strokovnjakov za čipe nezamenljiv pri proizvodnji teh temeljev sodobne tehnologije. Uporabljajo ga predvsem pri hlajenju in čiščenju okolja, v katerem jih proizvajajo. Že najmanjša nihanja v temperaturi ali nepredstavljivo majhne količine nečistoč lahko močno ...