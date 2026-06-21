Ko ni jasnega poraženca, so lahko vsi zmagovalci

Podpis dogovora o 60-dnevnem premirju, med katerim se bodo Američani in Iranci dogovarjali, kaj so se dejansko dogovorili, je na stežaj odprl Hormuško ožino.

Ko je ameriški predsednik Donald Trump v sredo na večerji ob svečah, ki je potekala v veličastni palači Versailles v bližini Pariza, po srečanju skupine najrazvitejših držav G7 v Évianu, prav tako v Franciji, podpisal dogovor z Iranom, so prisotni zaploskali. Ob predsedniku ZDA sta sedela francoski kolega Emmanuel Macron in njegova žena Brigitte, za njima sta stala zunanja ministra ZDA in Francije Marco Rubio in Jean-Noël Barrot. Podpisani sporazum so poslali v Iran, kjer ga je podpisal še tamkajšnji predsednik Masud Pezeškian. Zdi se, da se je vojna v Perzijskem zalivu končala vsaj za 60 dni, kolikor naj bi trajalo premirje do končnega dogovora. Reševanje volitev in gole kože Sporazum med ZDA in Iranom ni obširen, kar jasno kaže, da so se pogajalci v njem omejili na najmanjše skupne ...