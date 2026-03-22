Naslednja neskončna vojna

Ker ne vemo, zakaj so Izrael in ZDA sploh začeli napad na šiitski teokratski režim v Teheranu, je toliko težje določiti, zakaj in kdaj bi ga lahko končali.

Ta teden je Izrael sporočil, da so v letalskem napadu ubili Alija Laridžanija, še enega vodilnega člana iranskega režima. Že od lani je veljal za človeka, ki je dejansko vodil državo, po likvidaciji vrhovnega voditelja Alija Hameneija in zaradi tega, ker se njegov naslednik in sin Modžtaba Hamenei po imenovanju sploh še ni pojavil v javnosti, ampak so na televiziji samo prebrali domnevno njegovo izjavo, je zdaj še manj jasno, kdo je zares na čelu islamske republike. Očeta Alija Hameneija (spodaj) je na čelu Irana nasledil sin Modžtaba (zgoraj), ki se od začetka vojne še ni pojavil v javnosti. FOTO: Kavnat Hadžu/AFP Ta se kljub temu in predvsem po zaslugi tako imenovane revolucionarne garde, hrbtenice državnih oboroženih sil, še naprej upira napadom. Trenutno zelo pomembno vprašanje je ...