Ruski denar za vojno v Ukrajini

Skoraj 12 let je že, odkar se je konec februarja 2014 z okupacijo polotoka Krim v Ukrajini v izvedbi ruskih vojakov brez oznak na uniformah začelo to, kar danes najpogosteje imenujemo rusko-ukrajinska vojna. V začetku letošnjega leta bo minilo tri leta, deset mesecev in 18 dni, odkar se je začela polna ofenziva Rusije na Ukrajino. Zakaj je dolžina tri leta, deset mesecev in 18 dni pomembna? Ker je toliko časa minilo od napada Nemčije na takratno Sovjetsko zvezo, katere osnovna naslednica je danes Rusija, do poraza nacistov, ko so čete sovjetske Rdeče armade zavzele nemško prestolnico Berlin.

Kmalu bo od začetka ruske invazije na Ukrajino minilo toliko časa, kot ga je od začetka napada Nemčije na Sovjetsko zvezo do brezpogojne kapitulacije nacistov leta 1945. Gorazd Utenkar

V prvi polovici 40. let 20. stoletja je torej predhodnica Rusije potrebovala toliko časa, da je najprej pred Moskvo ustavila nacistični vojaški stroj, za katerega je kazalo, da je nepremagljiv, do tega, da je agresorka v svojem razrušenem glavnem mestu podpisala brezpogojno kapitulacijo. Na poti proti Moskvi je Nemčija med drugim zasedla celotno Ukrajino in se potem iz nje umaknila. V enakem času je Rusija v prvi polovici 20. let 21. stoletja zasedla kakšen odstotek ozemlja Ukrajine. Razliko do petine njenega ozemlja, kolikor obvladuje zdaj, je Rusija imela v rokah že pred začetkom invazije leta 2022.

Z napadom leta 2022 je Rusija hotela pokazati, da je (spet) mogočna država, če že ne transkontinentalni imperij, pred katerim se mora svet tresti in se ga bati. Vendar je njena invazija razkrila prav nasprotno: obsoletno vojaštvo, ki temelji na psih vojne, predvsem na zloglasni plačanski vojski Wagner. Ta je sredi vojne vihre v zgodnjem poletju 2023 celo ugriznila v roko gospodarja in krenila nad Moskvo. Lastnik Wagnerja, nekdaj kuhar Vladimirja Putina, Jevgenij Prigožin in njegov vojskovodja, neonacist in nekdanji podpolkovnik specialcev Dmitrij Utkin, sta upor plačala z življenjem. Letalo, na krovu katerega sta bila, je dva meseca po neuspešnem pohodu na Moskvo strmoglavilo severno od prestolnice, ker je na krovu razneslo podtaknjeno bombo ali pa ga je ruska vojska preprosto sestrelila. Resnice o nesreči v mračni državi, kakršna je Putinova Rusija, ni mogoče pričakovati.

Kakorkoli se bo vojna v Ukrajini končala, s sedanjo etapo pogajanj ali kdaj pozneje, je vsem, razen nekritičnim zagovornikom neomejenega oboroževanja, jasno, da Rusija ne ogroža Evrope. Njena vojska ne doseže skoraj ničesar, razen da zasede kakšen kup ruševin, ki je bil včasih vas ali malo mesto na jugu ali vzhodu Ukrajine. Pontska stepa, na kateri poteka fronta, je naravno okolje za rusko vojsko, a v času, ko je pred desetletji opravila z Nemčijo, ni skoraj ničesar sposobna doseči niti tam. Da bi uspešno delovala kje drugje, da ne rečem v gorah Srednje Evrope, je v domeni znanstvene fantastike.

To ne pomeni, da lahko evropske države, se pravi Evropska unija in Velika Britanija, dremajo naprej. Posojilo 90 milijard evrov, kolikor so jih članice EU za prihodnji dve leti namenile Ukrajini, je samo obliž na rane krvaveče dežele. Putinove kolaborantke Češka, Madžarska in Slovaška so tako ali tako nepomembne države, katerih sodelovanje pri obrambi Ukrajine ne bi prineslo česa bistvenega. Namesto posojila bi morala Unija stisniti Belgijo, kjer leži večina od več kot 200 milijard evrov zamrznjenih ruskih sredstev, da sprosti ta denar. Obrambno vojno proti Rusiji in obnovo Ukrajine po njej je treba financirati z denarjem agresorke. Država, ki je v preteklih letih pljunila na prav vsa pravila, zaradi katerih svet po letu 1945 ni zbezljal še v tretjo svetovno vojno v enem stoletju, si ne zasluži, da bi z njo ravnali v rokavicah.