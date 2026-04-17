Nataša Briški: Vlada med prisilnim sodelovanjem in živčnim zlomom

Pogovarjali smo se o času, ki so ga pri nas zaznamovale državnozborske volitve, v svetu pa zamenjava dolgoletnega režima v Budimpešti in norost kralja Donalda.

Poklicno pot je začela kot športna novinarka na takrat še sveži televiziji Pop TV, potem je bila več kot šest let njena dopisnica iz Združenih držav Amerike. Zdaj je Nataša Briški (letnik 1974) svetovalka za strateško komuniciranje in nove medijske pristope ter glavna in odgovorna urednica in ustanoviteljica spletnega medija Metina lista, ki jo je ustanovila po vrnitvi iz ZDA. Na njej je tudi sovoditeljica podkastov Metin čaj, Evropska četrt in LD;GD, v katerih se ukvarja tako z domačo kot mednarodno politiko, vendar ne samo s tem. Na takšno podlago je diplomirana novinarka in magistra politologije Nataša Briški odlična sogovornica v tem posebnem času. Pri nas so ga zaznamovale državnozborske volitve, v svetu pa zamenjava dolgoletnega režima v Budimpešti in norost kralja Donalda. Kaj je ...