Zapeljali v križišče, odločiti se bodo morali še za smer

Kaj nenavadna je bila nedeljska noč, ko so v Srbiji po zaprtju volišč šteli glasove. Namesto drame, ko naj bi na koncu odločal vsak glas, se je izkazalo, da je gladko zmagala Študentska lista (SL), nastala iz protestnega gibanja proti vseobsegajoči korupciji. Njena posledica naj bi bila med drugim tragična zrušitev betonskega nadstreška nemarno obnovljene železniške postaje v Novem Sadu, pod katerim je pred dvema letoma, 1. novembra 2024, umrlo 16 ljudi. In še bolj nenavadno, donedavni srbski predsednik oziroma nesporni vožd Aleksandar Vučić je poraz samo nekaj ur po zaprtju volišč priznal. Trije iztegnjeni prsti tokrat niso bili samo srbski simbolizem, ampak tudi številka Študentske liste na glasovnici. FOTO: Voranc Vogel Po zadnjih podatkih je, zdaj, ko je vse jasno in je izide dejansko ...