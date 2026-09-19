Žarek upanja s severa za levico

Ko je pred dvema tednoma na volitvah v parlament nemške zvezne dežele Saška - Anhalt zmagala skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD), je vse napredne ali vsaj zmerne politične sile v Evropi zabolela glava. Prejšnji konec tedna je prinesel delno olajšanje. Na volitvah v 349-članski sveriges riksdag, enodomni parlament kraljevine Švedske, je zmagala levosredinska Švedska socialdemokratska delavska stranka (SAP) Magdalene Andersson. Do zdaj druga največja parlamentarna stranka, skrajno desni Švedski demokrati (SD), so prvič po uvrstitvi v riksdag leta 2010 dobili manj glasov kot na prejšnjih volitvah. Vodja deželne AfD v Saški - Anhaltu Ulrich Siegmund (na sredini) hoče voditi deželno vlado, sovoditelja stranke na zvezni ravni Alice Weidel (desno) in Tino Chrupalla (levo) pa imata že ...