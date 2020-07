FOTO:Volontar zase, volonter za druge

Aktivni alpinizem že malo opušča, pravi 57-letni Klemen Volontar, Jeseničan iz Mojstrane, »sem pa aktiven gornik, še kar grem na brezpotja, kot so Amfiteater, Široka peč, Zeleniške špice ... Zadnjih dvajset let pa se poleg gorskega reševanja, ki ga poskušam počasi predati mlajšim, ukvarjam s planinskim vodništvom.«Pri nas imamo vodnike PZS, ki so prostovoljci, »s skupino zanesenjakov pa smo leta 2017 v Slovenijo pripeljali UIMLA, Združenje mednarodnih planinskih vodnikov, in s tem planinsko vodništvo postavili na poklicno raven«. Torej profesionalizirali še drugo vejo vodništva pri nas, gorsko je pak poklicno. ...