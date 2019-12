FOTO:Vozi vlak (Božička) v daljave

Na tirih z dobrim možem

Sladki Toni se je udeležil samo otvoritvenega dogodka železniškega veselega decembra; o tem, da bi ga bilo mogoče srečati na vlakih, ni bilo nič slišati. FOTO: Tomi Lombar



Z vlakom v tujino

Če se vam zdi adventni čas v Avstriji preveč poštrikan ali nemara kičast, imajo na železnicah tudi druge ideje za izlete v srednjeevropskem kulturnem krogu.



Modernizacija flote

Slovenske železnice bodo kmalu dobile 52 novih vlakov, s čemer se bo končala notorična zastarelost njihove flote. FOTO: Jože Suhadolnik

Čeprav je december najbolj temačen čas v letu – včasih so ga popestrile vsaj snežinke, danes pa še tega v glavnem ni več in pogosteje dežuje, kot sneži –, vel­ja tudi za najbolj pravljičen čas v letu. V pravljični čas pa spadajo pravljična bitja in na Slovenskih železnicah so se odločili, da bodo nekatera v zadnjem mesecu povabili na svoje vlake. Za povrhu bosta Božiček in njegova druščina potovala s prav posebnim, skoraj pravljičnim vlakom, parno lokomotivo, izdelano leta 1943, s štirimi starinskimi vagoni, bife vagonom in službenim vagonom.Ker danes vožnja z vlakom ni nekaj vsakdanjega, vsaj za večino ljudi ne, so praznični dnevi, ki jih popestrimo na ta način, nedvomno še bolj posebni. In še bolj, če vlak ni kakšno moderno čudo tehnike, ampak vagone vleče prava parna lokomotiva, kakršne nastopajo skoraj samo še v otroških knjigah, risankah in filmih.Božiček, čigar uradni delovni čas se je s prvo adventno nedeljo začel prejšnji teden, bo letos z muzejskim parnim vlakom opravil 37 voženj. Vendar dobri mož otrok, starejših od dveh let, in odraslih ne vozi zastonj, saj stane vožnja 15 evrov, za mlajše od 12 let osem evrov, le za mlajše od dveh let je, kot že zapisano, brezplačna.Pogosteje kot Božiček bodo potovale pravljične vile. Tako kot drugi od decembrskih dobrih mož so se predstavile na še bolj kot muzejski vlak muzejski želez­niški postaji v Ljubljani. Njih poti ne bodo vodile v Rim, ampak v Celje. V knežje mesto se bodo na rednih vlakih vozile iz Maribora, Velenja, Ljubljane in Zagreba. Do takrat, ko jih boste lahko srečali, je sicer še kar nekaj časa, saj bodo prvič letos na vlaku iz Maribora v Celje 13. decembra. Če boste tisti petek torej potovali na tej relaciji, sene čudite (preveč).V Celje vozijo vlaki z vilami zato, ker imajo v središču mesta do silvestrovega pravljično deželo doživetij za najmlajše in malo starejše. Najmračnejši mesec bodo v Celju razsvetlili z glasbenimi gosti in pravljičnimi junaki. Otroke z vseh koncev in krajev čakajo številne nepozabne pravljične skrivnosti, pravljično rajanje, vilinski ples in še marsikaj pravljičnega, nepričakovanega in enkratnega, kakor obljubljajo v Zavodu Celeia Celje, ki pripravlja pravljično deželo in vanjo v sodelovanju s SŽ vabi obiskovalce tudi z vlaki. Vile bodo pri njih rajale vsak dan med deseto in poldnevom ter med peto in sedmo uro popoldne.Potovanja z vilami niso nič dražja od drugih rednih linij, SŽ pa ponujajo tudi nekatere popuste. Vozovnice po Sloveniji so ob koncih tedna in praznikih lahko cenejše z vozovnico IZLETka. Ta omogoča neomejena do petdnevna potovanja po vsej Sloveniji. Druga ponudba je Turist vikend, ki prinese do 30-odstotni popust na povratne vozovnice. Za družine pa imajo SŽ kartico ugodnosti DRUŽINE; vozovnice so z njo vse dni do 40 odstotkov cenejše in za otroke do 12. leta brezplačne. Potovanja v skupini so za odrasle do 30 odstotkov cenejša, za otroke do 12. leta pa do 50 odstotkov cenejša.Odkar imamo schengenski režim poleg uradno na južni meji še pol­uradno spet tudi na severni, se lahko pot z avtomobilom v Avstrijo zaradi mejnih zastojev neprijetno zavleče. Zato ni odveč podatek, da se lahko z vlakom mimo schengenskih ovir odpeljete v avstrijska mesta Gradec, Beljak, Dunaj in Salzburg. Sploh zadnji sta že dolgo znani po izjemnem vzdušju v adventnem času, Gradec pa je postal v zadnjih letih pravi hit za predbožične izlete.Če se vam zdi ta čas v Avstriji preveč poštrikan ali nemara kičast, imajo na železnicah tudi druge ideje za izlete v srednjeevropskem kulturnem krogu. Vlaki vas lahko odpeljejo v prav tako kot Dunaj nekdanjo avstro-ogrsko prestolno mesto Budimpešto, zdaj glavno mesto Madžarske; pot bo po novem precej krajša zaradi vlaka InterCity Cittadela.Malo dlje in ne na Donavi, ob kateri sta Dunaj in Budimpešta, ampak ob Vltavi, leži češka prestolnica Praga, nič manj veličastno in prav tako nekdaj prestolno mesto Svetega rimskega cesarstva ter češkega kraljestva. Tudi do tja ali do slovaškega glavnega mesta Bratislava ter poljske prestolnice Varšava je mogoče priti z vlakom, vendar je treba prestopiti na Dunaju.Direktni vlaki iz Ljubljane bodo od 15. decembra vozili v Nemčijo, do Münchna. Bavarsko glavno mesto ni samo veliko letališko, ampak tudi železniško vozlišče, kjer je mogoče ujeti direktne vlake do drugih mest v Nemčiji ter evropskih prestolnic Pariza, Bruslja, Amsterdama in Københavna.Seveda pa so med Slovenci izjem­no priljubljeni cilji vsaj nekajdnevnih izletov mesta v državah, s katerimi smo bili v isti državi večino prejšnjega stoletja. V eno najbolj znanih hrvaških obmorskih mest – in hkrati najbližjih Sloveniji – Opatijo oziroma bližnjo Reko se bo po 15. decembru mogoče dvakrat na dan odpeljati tudi z vlakom. Prav tako so na voljo direktne povezave do Zagreba in Beograda.Vlaki SŽ so notorični po svoji zastarelosti, saj so nekateri, ne samo uradni muzejski vlak na paro, zreli za muzej. A to naj bi se kmalu spremenilo, saj so železnice po besedah vodje njihove službe za prodajo in marketingv obdobju celovite modernizacije in digitalizacije potniškega prometa.Slovenske železnice bodo kmalu dobile 52 novih, sodobnih vlakov, prvi bo pripeljal že v začetku prihod­njega leta. Dobavil jih bo švicarski proizvajalec Stadler. Na pod­ročju digitalizacije pa načrtujejo, da bodo še do konca tega leta s povezavo wi-fi opremili 32 vlakov. Tako bodo opremljeni tudi vsi novi vlaki, da bodo lahko potniki na njih nemoteno dostopali do interneta.