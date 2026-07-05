Treba se je vprašati, zakaj proizvajati več, če imamo že tako preveč

Z znanim meteorologom smo se pogovarjali tudi o tem, kaj bi lahko storili, da nam ne bo kmalu res postalo prevroče.

Pogovarjali smo se na dan, ko naj bi prvi vročinski val letos dosegel vrhunec. Povedal je, da mu gre kar malo na živce, ko ga novinarji ob vsakih visokih temperaturah, padavinah in drugih malo manj običajnih vremenskih razmerah začnejo takoj spraševati, ali bo padel ta ali oni rekord. Vsekakor je meteorolog na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso) Andrej Velkavrh (letnik 1959) zelo znan tudi zunaj strogo strokovnih krogov, saj že več kot tri desetletja in pol napoveduje vreme na televiziji in radiu. A v tej vlogi ga ne bomo več videli, saj bo šel kmalu v pokoj, in pravi, da misli resno. Čeprav je Andrej Velkavrh predvsem preučevalec narave, mu družbena vprašanja niso tuja. Tako smo se pogovarjali tudi o tem, kaj bi lahko kot skupnost in kot posamezniki storili, da nam ne bo kmalu ...