FOTO:Vroče serije za mrzle dni

Hiša denarja ali Money Heist v angleškem prevodu je najbolj priljubljena neangleško govoreča serija na Netflixu. FOTO: IMDb

Ubijanje Eve ali dve pametni ženski, ki se spustita v igro mačke in miši. FOTO: IMDb

V Kroni so se ljudje po vsem svetu začeli poglabljati v odnose in življenje članov britanske kraljeve družine. FOTO: IMDb

Nasledstvo je zmes drame in komedije, ki so jo razvijali kar celo desetletje. FOTO: IMDb

Fleabag v ospredje postavlja Fleabag, zmedeno, jezno, travmatizirano in spolno nenasitno mlado Londončanko. FOTO: IMDb

Serija Russian Doll si je prislužila štiri nominacije za emmyja, Netflix pa se je že pogodil za snemanje druge sezone. FOTO: IMDb

Dramska miniserija v štirih delih Ko nas vidijo je posneta po resničnih dogodkih iz leta 1989. FOTO: IMDb

Prva slovenska serija v slogu skandinavskega noirja je nastala po isto­­­imenskem romanu Tadeja Goloba. Privlačni liki z inšpektorjem Tarasom Birso, ki ga igra Sebastian Cavazza, na čelu, zimska idila Bohinjskega jezera in obglavljeno žensko truplo v njem so recept za popolno kriminalko. Prva dva dela smo si že ogledali, veselimo se še štirih. Pod serijo sta se podpisala režiserja Matevž Luzar in Klemen Dvornik, igrajo pa še Nika Rozman, Matej Puc, Gregor Čušin, Jana Zupančič, Jani Zombori, Branko Završan, Matjaž Tribušon, Nataša Barbara Gračner in Vlado Novak. Ker je Tadej Golob po Jezeru napisal še dve kriminalki s Tarasom Birso, Leninov park in Dolino rož, stiskamo pesti, da bosta prav tako dočakali ekranizacijo. Pa naj še kdo reče, da Slovenci ne znamo pisati in snemati kriminalk!(La Casa de Papel, 2017)La Casa de Papel ali Money Heist v angleškem prevodu je najbolj priljubljena neangleško govoreča serija na Netflixu in prava uspešnica po Evropi in v Južni Ameriki, zadnjo sezono v povprečju spremlja okoli 34 milijonov gledalcev. Skrivnostni veleum, ki se skriva za vzdevkom Profesor, zbere skupino kriminalcev, da izvedejo rop kraljeve kovnice denarja v Španiji. Načrt, da v ropu nihče ne bo poškodovan, se sfiži že na začetku, toda roparji imajo asa v rokavu: najstnike, ki so bili ravno na ogledu kovnice in jih lahko uporabijo za talce. Je dejstvo, da je med njimi hčerka zelo pomembnega moža, naključje ali del načrta? Bodo za roparje usodne čustvene vezi, ki se začnejo spletati med njimi? Kako dolgo lahko ohranjajo prednost pred silami zakona?(Killing Eve, 2018)Eve (Sandra Oh) je inteligentna operativka, ki se dolgočasi v pisarni in sanjari o pravi vohunski karieri na terenu, Villanelle (Jodie Corner) pa je prefinjena in nadarjena poklicna morilka. Dve pametni ženski, ki postajata vedno bolj obsedeni druga z drugo, se spustita v igro mačke in miši, za katero se zdi, da se ne more končati z zmago. Večkrat nagrajena HBO-jeva serija je spoj brutalne nečimrnosti, jedkega humorja, izvirnosti in drznih akcijskih prizorov.(The Crown, 2016)Nad tretjo sezono Netflixove serije The Crown oboževalci sicer malo vihajo nosove, toda zaradi prvih dveh so se ljudje po vsem svetu začeli poglabljati v odnose in življenje članov britanske kraljeve družine, in to ne le v smislu, kaj je oblekla Kate Middleton in ali princ Andrew spada za rešetke. Prva sezona spremlja Windsorje in predvsem mlado kraljico Elizabeto II., ki jo odlično upodablja Claire Foy, od njene poroke s princem Filipom do razdrte zaroke kraljičine sestre Margaret s Petrom Townsendom leta 1955. Druga sezona se začne s sueško krizo in konča z rojstvom princa Edwarda leta 1964. Tretja, ki so jo začeli predvajati 17. novembra, orisuje čas med 1964 in 1977, za letos pa so že napovedali četrto, ko se bomo poglobili v čas vladavine Margaret Thatcher in končno spoznali princeso Diano.(Succession, 2018)Nasledstvo je satirična dramedija (zmes drame in komedije), ki so jo menda razvijali kar celo desetletje. Zgodba se vrti okoli družine Roy, disfunkcionalnih lastnikov globalnega medijskega imperija, ki se borijo za nadzor nad družinskim podjetjem, saj zdravje družinskega patriarha Logana Roya počasi peša. Njegovi štirje otroci, sin iz prvega in trije otroci iz drugega zakona, so vsak zase prepričani, da so vredni nasledstva. Prvorojenec Connor iz prvega zakona se navidezno distancira od dogajanja, njegovo mnenje pa je običajno drugačno od drugih. Kendall je lačen oblasti in logični naslednik, a se bori z odvisnostjo in se trudi zakrpati svoj zakon. Njegov brat Roman je popolnoma nezrel, sestra Siobhan, ki dela kot politična strateginja, pa je izredno bistra, toda njeni načrti ne sovpadajo vedno z očetovim podjetjem. Avgusta so začeli predvajati drugo sezono Nasledstva, tretja je že v načrtu. Serija si je že prislužila bafto in nominacije za zlati globus in emmyja, slednjega je lani že osvojila za scenarij.(2016–2019)Serija, ki se je letos aprila sklenila z drugo sezono, v ospredje postavlja Fleabag, zmedeno, jezno, travmatizirano in spolno nenasitno mlado Londončanko, ki poskuša preživeti s svojo kavarno in se zapleta z moškimi, ob tem pa ima občasnega fanta Harryja. Kritiki opisujejo Fleabag kot divje smešno, a hkrati inteligentno komedijo, ki ubira sveže pristope. V drugi sezoni je osvojila kar šest emmyjev.(2019)Nadia, razvojna inženirka, se dan pred svojim 36. rojstnim dnevom kot častna gostja odpravlja na zabavo v New Yorku in umre. Tako se znajde v časovni zanki, ki se vedno začne v istem trenutku v stanovanju prijateljice Maxime na svoji rojstnodnevni zabavi. Nadia poskuša ugotoviti, kaj se je zgodilo z njo, in pri tem sreča Alana, ki ima zelo podobno težavo. Po začetnem nezaupanju se odločita, da bosta združila moči in prišla skrivnosti do dna. Serija Russian Doll si je prislužila štiri nominacije za emmyja, Netflix pa se je že pogodil za snemanje druge sezone.(Ko nas vidijo, 2019)Dramska miniserija v štirih delih, ki jo je režirala Ava DuVernay, je posneta po resničnih dogodkih iz leta 1989, ko so pet moških krivično najprej obtožili, nato pa še obsodili posilstva tekačice v newyorškem Centralnem parku. Serija, ki jo odlikuje zvezdniška zasedba (Jharrel Jerome, Asante Blackk, Jovan Adepo, Michael K. Williams, Logan Marshall-Green, Joshua Jackson, Blair Under­wood, Vera Farmiga, John Leguizamo, Felicity Huffman ...) je prejela kar enajst nominacij za emmyja, Jerome pa je dobil kipec za glavnega igralca.