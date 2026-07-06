Nedelovih sedem: nekateri so za vroče, seveda pa ne vsi

Kozma Ahačič

Kozma Ahačič, jezikoslovec

Z vročinskimi ekstremi se je najbolje sprijazniti, saj nanje ne moremo vplivati. Pri mrazu sta zame bistveni dobra obleka in zaščita obraza, pri vročini pa dovolj vode. Spopadanje z vročino in mrazom je do neke mere povsem stvarno, hkrati pa tudi psihološki izziv: manj ko se upiramo in iz tega delamo problem, lažje nam je. Zlasti v času podnebnih sprememb nam v Sloveniji ne preostane nič drugega, kot da se sprijaznimo z bolj vročim podnebjem z večjo možnostjo toče in ujm — in se mu prilagodimo. Dolge hlače, tudi dolgi rokavi, so ob žgočem soncu presenetljivo dobra zaščita pred vročino. Smo v času, ko štejejo udarne novice, zato tudi mediji včasih pretiravajo pri interpretaciji vremenskih napovedi. Sam takšnih sploh ne berem več. Preverim le, ali moram morda v službo vzeti tudi dežnik.

Nataša Luša

Nataša Luša, direktorica Dela

Zdi se mi, da vedno bolj cenim hlad. Bolj mi je všeč, če lahko nadenem še eno plast obleke, si na glavo poveznem kapo in nadenem rokavice. Nimam sicer rada, da me zebe doma, v hiši, a zunaj veliko lažje prenašam mraz kot vročino. Letos je res peklensko vroče. Skušam se spomniti tistih koncev junija, ko je bilo morje še bolj hladno, rezervacija dopusta v tem terminu pa kar pogumno dejanje. Od takrat se je vse spremenilo, morje je bilo prejšnji teden tako toplo, da me je resno zaskrbelo za morske organizme. Kako uiti tej vročini? Ostati doma, po možnosti imeti klimo, ven pa samo zgodaj zjutraj in bolj pozno zvečer. Tudi delovno mesto je čisto v redu, če je le klimatsko primerno. In da, zavedam se, da je to privilegij.

Uršula Cetinski

Uršula Cetinski, publicistka

Sem bolj mediteranska kot skandinavska. Lažje prenašam ekstremno vročino kot hud mraz. Poletje je brez dvoma moj čas. Obožujem svetlobo, dolge dneve, buhtečo naravo, živahne barve. Zabavno je opazovati ženske v pisanih oblekah s slamniki in nekatere celo s svilenimi sončniki. Poletje je tudi čas za kopanje. Rada plavam v morju, rekah in jezerih, celo kad, če bi jo imela, bi mi prav prišla, da bi se skrila pod gladino. Ko sem bila otrok, sva se z očetom potapljala v morju. Pod vodo je drugo vesolje, po katerem migotajo ribice in ribe. Poletje je čas za sadje in zelenjavo vseh barv, številnih okusov in velikosti. Že zdaj me zmrazi, ko pomislim, da se dan že krajša. Da se bo noč počasi širila kot packa politega črnila. Da bo sonce kot ogromen žaromet polagoma postajalo podobno brleči žarnici.

Jadran Lenarčič

Jadran Lenarčič, znanstveni svetnik Instituta Jožef Stefan

Z ženo vztrajava pod senčnikom, ideja je, da se umakneva od najine ljubljanske vsakdanjosti. Nedaleč od Slovenije bolj ali manj trdno prenašava prvi letošnji vročinski val. Pogledujem na telefon, pravi, da je temperatura zraka 37 stopinj, vendar ne pod najino marelo, saj pesek okoli naju raztaplja natikače. Vetra sploh ni, morje je videti kot mlakuža na Floridi brez krokodilov. Trpim, tolažim se s tem, da si ljudje v Ljubljani mislijo, kako uživava. Razmišljam, koliko časa vzdržim, preden mi koagulira kri. Menda je ves štos v tem, da na počitnicah zahrepeniš po domu. Kam potem hodijo na dopust prebivalci Venere? Pogledam v telefon, Reykjavik 12 stopinj z vetrom, in si predstavljam, kako je šele njim težko pod marelami, nato zagledam Nedelovo vprašanje …

Karel Gržan

Karel Gržan, duhovnik

Vsekakor mnogo lažje prenašam mraz. Premagujem ga z večplastnostjo oblačil. Pri vročini pa se jih osvobajam – od zgodnje pomladi do poletja se lupim kot čebula, potem pa iščem še dodatne načine ohlajanja. Hvaležen sem za čas, ki ga lahko preživim v senci, za lahko hrano, ki mi je na voljo, in pa za vodo, s katero se hladim navzven in navznoter. Vesel sem, da ima tudi Kapra prijetno svežino v hlevu. Ob svitu gre za kakšno uro ali dve na pašo, potem pa meditira v svojem zavetju. Oba imava rada (ne samo v pregretih dneh) umirjenost in spokojnost. Kako dragocen je umik od žgočega sonca in tistih ljudi, ki ne zmorejo živeti brez vročih tem.

Zoran Predin

Zoran Predin, kantavtor

Rad imam vročino. Do obisti mi pregreje kosti in posuši strahove pred mrazom, ki me čaka jeseni. Če ne bi bil alergičen na cvetenje najrazličnejših dreves, grmovja, cvetovja, trav in na pihanje klimatskih naprav, bi lahko živel samo v poletnem letnem času. Tako pa vseeno potrebujem pozno jesen in zimo, da se spočijem od kihanja, smrkanja in vnetih oči. Protestiram proti primerjanju aktualne poletne vročine s peklensko. Letošnja jesen in zima nam bosta odprli vrata v pekel, v katerem bomo imeli samo en letni čas. Polarno noč in zimo za bele hodce, ki nam bodo, kot general Zima v romanu Brezmadežna, prihodnja štiri leta v naše dobro vsakodnevno prestavljali srce na desno stran prsnega koša. Uživajmo v soncu in svetlobi, dokler ju še imamo. Divježi si brusijo zobe.

Ivana Djilas

Ivana Djilas, ravnateljica SNG Drama Ljubljana

Vročino. Ne, mraz. Ne vem več. Najslabše prenašam to, da se ne glede na to, kaj je zunaj, delam, kot da to ne vpliva name, in od sebe zahtevam enako organizacijo življenja in enako učinkovitost. Ne morem se več spomniti, kako je bilo včasih, ko smo še imeli letne čase. Poletno sparino, ob kateri so dozoreli dobri paradižniki, rdeče paprike in sladke lubenice. Dolge dni, ko ne moreš zaspati zaradi svetlobe in čričkov, zjutraj pa se dolgo ne moreš zbuditi kljub ptičem, ki se neznosno derejo.

Zdaj pa vklapljam klimo v vseh trenutkih dneva, nosim čepke za ušesa in spalno masko za oči. V vseh letnih časih se zbujam z budilko. Včasih poleti kar posušim kaj v sušilniku, čeprav je to neekološko, ker se mi mudi. V pekaču na vroč zrak na hitro spečem zamrznjeno pico. In nenehno se mudi, medtem ko se mimo mene peljejo dnevi, meseci in leta.