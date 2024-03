Vrzi se na glavo in poskušaj nove stvari

V nadaljevanju preberite:

Cari amici, nuova musica dalla Koala Voce.* Auf Wiedersehen, novi album slovenske indie rock zasedbe Koala Voice, se začne z italijanskim nagovorom, nosi nemško ime, vokalistka in kitaristka skupine Manca Trampuš pa na njem prepeva v slovenščini, angleščini in srbohrvaščini. »Jeziki imajo različno zvočnost in to nas zelo zabava. Večkrat se na osnovi glasbene podlage odločimo, v katerem jeziku bom zapela besedilo,« pravi glasbenica, performerka in diplomantka industrijskega oblikovanja, ki je za Nedelo spregovorila tudi o grajenju odrske samozavesti, postpostapokaliptičnem svetu, skupnih točkah mlajše generacije slovenskega rocka, strahu pred zamujanjem in ustvarjalnem procesu.